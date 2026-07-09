El Niño será intenso en México: alertan por más ciclones, lluvias fuertes y posible sequía

El Gobierno de México alertó que el fenómeno meteorológico de El Niño podría presentarse con alta intensidad entre 2026 y 2027, con efectos en lluvias, ciclones tropicales, frentes fríos, temperaturas y posibles periodos de sequía en distintas regiones del país.

Durante la conferencia matutina de este jueves 9 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que El Niño es un evento climático cíclico relacionado con el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial.

Este fenómeno suele presentarse cada dos a siete años y puede tener fases débiles, moderadas, fuertes o muy fuertes.

¿Qué efectos tendrá El Niño en México?

De acuerdo con el SMN, las temperaturas del mar en la región conocida como Niño 3.4 muestran una tendencia sostenida al alza. El organismo estima que el fenómeno podría alcanzar una fase muy fuerte hacia finales de 2026 y extenderse hasta 2027.

Vázquez Romaña señaló que el calentamiento del Pacífico funciona como combustible para ciclones tropicales, por lo que se espera una temporada más activa en esa cuenca. El pronóstico contempla entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico, aunque no todos impactarán territorio nacional.

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Para julio y agosto se prevén lluvias por debajo del promedio en algunas regiones, mientras que septiembre podría registrar condiciones más cercanas a lo habitual. Hacia el invierno, el norte del país podría tener más lluvias, frentes fríos y tormentas invernales.

¿Qué medidas prepara Protección Civil?

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que la CNPC mantiene comunicación diaria con el Servicio Meteorológico Nacional para compartir pronósticos con estados, municipios e instituciones federales.

También explicó que se revisan mapas de riesgo, zonas susceptibles de inundación o deslaves, niveles de presas y refugios temporales.

#MañaneraDelPueblo. El fenómeno de “El Niño” se espera que sea más fuerte en el trimestre de noviembre, diciembre 2026 y enero 2027. pic.twitter.com/zTvfaLe2zj — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 9, 2026

Además, la CNPC instala puestos de comando en los 17 estados costeros, encabezados por gobiernos estatales y con participación de Defensa, Marina, Guardia Nacional, CFE, Pemex, Conagua, Salud, Educación y otras dependencias.

Sheinbaum anuncia alertas por celular ante huracanes

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo es informar con anticipación a la población ante los riesgos asociados con El Niño, especialmente por lluvias más intensas en el norte del país, mayor probabilidad de ciclones y posible sequía en el centro durante 2027.

La mandataria adelantó que el Gobierno federal trabaja para que en aproximadamente dos meses esté listo un sistema de alertamiento por telefonía celular para avisar sobre huracanes y niveles de riesgo en zonas específicas.

#MañaneraDelPueblo. Se prevé que se registren entre 18 y 21 ciclones en el Océano Pacifico, mientras que disminuirán en la costa del Caribe de México. pic.twitter.com/EZ9BpGe6jq — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 9, 2026

Sheinbaum pidió mantener informada a la población con datos científicos y medidas preventivas, debido a que los efectos exactos sólo pueden estimarse con probabilidades y deben monitorearse de forma permanente.

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