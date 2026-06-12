Ola de calor en Estados Unidos amenaza con romper récords: temperaturas superarían los 43°C

Estados Unidos enfrenta una intensa ola de calor que afectará principalmente a estados del sur y zonas fronterizas con México, donde las temperaturas podrían superar los 43°C durante el fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS, por sus siglas en inglés).

El organismo emitió una advertencia por temperaturas superiores a lo habitual en el sur, el Atlántico medio y el suroeste desértico del país. La alerta incluye la posibilidad de que se igualen o rompan varios récords diarios de temperatura máxima desde este viernes y durante el sábado y domingo.

Entre las regiones más afectadas se encuentran zonas de California, Arizona, Nuevo México y Texas, además de Nevada, Utah y Oklahoma. En otros puntos, como Carolina del Norte, Carolina del Sur y el valle central de California, el termómetro podría rebasar los 37°C.

¿Qué estados de Estados Unidos serán más afectados por la ola de calor?

La región del suroeste desértico será una de las más golpeadas por las altas temperaturas. En esta zona se ubican varios estados fronterizos con México, donde las condiciones podrían representar un riesgo para la salud, especialmente para personas expuestas al sol, adultos mayores, menores de edad y trabajadores al aire libre.

El Pacífico noroeste también podría registrar temperaturas máximas inusuales por encima de los 32°C, mientras que en el sur y el Atlántico medio se esperan niveles de calor capaces de superar marcas históricas.

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El NWS advirtió que el riesgo de calor extremo continuará cada día hasta el final del fin de semana.

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico ante las temperaturas extremas?

Ante el avance de la ola de calor, las autoridades meteorológicas pidieron a la población mantenerse hidratada, evitar actividades prolongadas bajo el sol y permanecer en espacios frescos o con ventilación adecuada.

También se recomienda poner atención a síntomas como mareo, cansancio extremo, dolor de cabeza, confusión o piel caliente, ya que pueden estar relacionados con golpes de calor.

El llamado se extiende a quienes viven en zonas urbanas, donde el asfalto y la concentración de edificios suelen aumentar la sensación térmica durante las horas de mayor radiación.

¿Qué otros fenómenos podrían afectar a Estados Unidos?

Mientras una parte del país enfrenta temperaturas extremas, el NWS también pronosticó tormentas eléctricas de fuertes a severas desde el Atlántico medio hasta el noreste, con posibilidad de que este patrón se extienda hacia la zona central de Estados Unidos.

Hot high temperatures are in the forecast today across the East and West coasts. Highs will soar into the 90s this afternoon for much of the East Coast and into the triple digits from portions of southern Virginia to North Carolina.



The Desert Southwest and the Central Valley of… pic.twitter.com/DnDdPfpMjI — National Weather Service (@NWS) June 12, 2026

La NOAA ya había advertido que la sequía que afecta a más de la mitad del territorio estadounidense podría extenderse durante la primavera, acompañada de temperaturas por encima del promedio histórico entre abril y junio.

A este escenario se suma la formación de El Niño, fenómeno climático asociado con temperaturas más altas de lo normal en el Pacífico y con posibles efectos en sequías, lluvias intensas y nuevas olas de calor tanto en tierra como en el océano.

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