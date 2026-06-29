Playas de Cancún registraron disminución considerable de sargazo

Las playas de la zona hotelera mostraron una buena imagen en este último domingo de junio. El sargazo registró una presencia moderada y, en algunos arenales, fue casi imperceptible. Un ejemplo fue playa Gaviota Azul (Forum), que semanas atrás recibió un arribo masivo de la macroalga, pero en días recientes presentó condiciones favorables y se prevé que permanezcan así al menos un par de jornadas más.

Playa Delfines mantuvo una presencia moderada, con manchas en el agua que no impidieron que aproximadamente mil bañistas disfrutaran del balneario ayer domingo. En tanto, Playa Tortugas, uno de los sitios preferidos por las familias, reportó baja acumulación de sargazo, lo que permitió ingresar al mar sin mayores complicaciones, con una afluencia cercana a las 500 personas.

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“Es un alivio ver las playas limpias y bonitas; ya teníamos ganas de venir desde hace días, pero esperamos un poco a que las condiciones fueran más favorables. Estaremos aquí desde el mediodía hasta el atardecer”, comentó la familia Matos.

Playa Ballenas también presentó un panorama favorable, con amplios tramos limpios tanto en el área pública como frente a los hoteles. En el horizonte aún se apreciaban manchones de sargazo, aunque de menor tamaño que los observados a principios de este mes, cuando afectaron varios arenales.

Las siete playas con distintivo Blue Flag actualizaron sus paneles informativos: Delfines, Marlín, Del Niño, Las Perlas, Chac Mool, Ballenas y Coral. Estos módulos incluyen información sobre puntos de interés, servicios, áreas permitidas, restricciones, así como datos de la flora y fauna características. La renovación responde a que estos sitios conservaron estándares satisfactorios de limpieza, calidad de la arena y ordenamiento.

Las siete playas Blue Flag de la zona hotelera conservaron estándares de saneamiento, arena y ordenamiento / Erick Romero

Conservar esa certificación representa un desafío permanente debido a las malas prácticas de algunos visitantes, quienes dejan residuos como latas, bolsas de frituras y colillas de cigarro, afectando el entorno natural.

“Las playas de Cancún son lo más reconocido de este destino turístico. Es importante conservarlas entre ciudadanos y quienes las visitan. Estas arenas blancas permanecen así gracias a la responsabilidad de turistas, cancunenses y visitantes extranjeros”, expresó Antonio Ramos.

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Otro desafío para esta temporada vacacional será la disponibilidad de estacionamientos. Desde hace tiempo la demanda supera la capacidad de los espacios, lo que complica el acceso a los balnearios. En los sitios recorridos, los cajones para vehículos permanecieron ocupados durante gran parte del día.

De acuerdo con personal de Zofemat y Guardavidas, las condiciones favorables podrían mantenerse durante los próximos días; sin embargo, precisaron que el comportamiento del sargazo depende de factores naturales y que la temporada de arribazón continúa. Mientras el estado del mar lo permita, recomendaron aprovechar las playas locales para disfrutar de sus aguas y paisajes.