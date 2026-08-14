¿Cuántos muertos van por el terremoto en Colombia este viernes 14 de agosto? Estiman más de 102 mil damnificados y anuncian plan de reconstrucción

El saldo del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia volvió a aumentar este jueves, luego de que las autoridades confirmaran 281 personas fallecidas, 3 mil 971 heridas y 379 desaparecidas.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que la localización de personas desaparecidas continúa como la principal prioridad del Gobierno, mientras se mantienen desplegados equipos nacionales y apoyo internacional que cumple con los requisitos establecidos por las autoridades.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia afecta a 44 mil 936 familias, equivalentes a 102 mil 105 personas, distribuidas en 426 municipios de 15 departamentos.

¿Cuál es el nuevo saldo del terremoto en Colombia?

El balance actualizado confirma 281 fallecimientos y casi 4 mil personas lesionadas.

Además, 379 personas continúan reportadas como desaparecidas, por lo que los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando en zonas con estructuras colapsadas y comunidades severamente afectadas.

Noticia Destacada México envía otras 19 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto; suman 38.5 toneladas

De la Espriella señaló que el Gobierno está utilizando toda su capacidad para localizar sobrevivientes y atender a las víctimas.

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, ha sido considerado el de mayor magnitud registrado en Colombia durante este siglo.

¿Cuántas viviendas y edificios resultaron afectados?

Las autoridades contabilizan 127 edificios colapsados, así como 10 mil 677 viviendas destruidas y 65 mil 841 inmuebles habitacionales con daños.

También se reportan afectaciones en 236 centros de salud, 2 mil 136 centros educativos y mil 168 centros comunitarios.

La infraestructura de transporte y servicios básicos también presenta daños. El balance incluye 198 vías afectadas, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Colombia anuncia plan de reconstrucción tras el terremoto

Ante la magnitud de los daños, De la Espriella anunció un primer plan de reconstrucción en el que el sector privado tendrá una participación relevante.

El mandatario informó que ya sostuvo reuniones con empresas constructoras y representantes de distintos sectores económicos para coordinar los trabajos de recuperación.

🌎 Colombia sigue en emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que deja más de 200 muertos. Expertos señalan que no existe evidencia de que los sismos de Venezuela hayan provocado el evento. Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes. pic.twitter.com/IfwmTyNRJZ — Visión24 Televisión (@vision24tv) August 12, 2026

La intención es movilizar recursos y capacidades privadas para reconstruir viviendas, infraestructura y servicios esenciales en las regiones más golpeadas.

Desde el terremoto también se han registrado más de un centenar de réplicas perceptibles, incluidas al menos dos con magnitudes superiores a 4.0.

Mientras avanzan las tareas de reconstrucción, las autoridades mantienen como prioridad inmediata la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas y la atención de las más de 100 mil personas damnificadas.

IO