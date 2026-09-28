Embajador de EU dice que Trump preguntó a Xi Jinping si China quería comprar armas; Departamento de Estado descarta una oferta

El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, afirmó que el presidente Donald Trump preguntó a su homólogo chino, Xi Jinping, si Pekín estaría interesado en comprar armamento estadounidense, una posibilidad que el Departamento de Estado rechazó posteriormente al señalar que no existe ninguna oferta o plan en ese sentido.

Perdue hizo la declaración durante una entrevista con Fox News este domingo 28 de septiembre, después de la reciente visita de Estado de Xi a Washington, en la que ambos gobiernos abordaron asuntos comerciales, tecnológicos y de seguridad. La visita concluyó sin grandes anuncios públicos y con varios temas pendientes entre ambas potencias.

El diplomático no precisó cuándo Trump habría planteado la pregunta ni cuál fue la respuesta del mandatario chino.

Departamento de Estado niega que exista un plan para vender armas a China

Tras las declaraciones de Perdue, medios estadounidenses citaron a funcionarios del Departamento de Estado que descartaron que Washington tenga una propuesta para suministrar armamento a Pekín.

Estados Unidos mantiene desde 1989 fuertes restricciones a la exportación de artículos incluidos en su lista de material militar hacia China. Documentos históricos del propio Departamento de Estado señalan que, salvo determinadas excepciones, no pueden emitirse licencias para exportar ese tipo de equipo.

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La afirmación del embajador resulta relevante por la competencia estratégica que Washington y Pekín mantienen en ámbitos como defensa, inteligencia artificial, comercio y tecnología.

Taiwán continúa como uno de los principales puntos de tensión

El tema también aparece en medio de las diferencias entre ambos países por Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía reclama China.

Estados Unidos mantiene una relación de seguridad con Taiwán y ha sido durante décadas uno de sus principales proveedores de equipo militar, mientras Pekín rechaza esas transferencias.

US Ambassador to China David Perdue says in their recent meeting Trump asked President Xi if China wanted to buy weapons systems from the US. pic.twitter.com/vdiT1RMCHE — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 27, 2026

Durante la reciente reunión en Washington, Trump y Xi abordaron distintos asuntos bilaterales, aunque las versiones públicas indican que Taiwán no ocupó una parte amplia de sus declaraciones ante la prensa.

La cumbre estuvo centrada principalmente en comercio, inteligencia artificial, exportaciones estratégicas y otros temas de la relación bilateral.

Por ahora, no existe anuncio oficial de una negociación para vender armas estadounidenses a China, y las declaraciones de Perdue permanecen como una referencia a una conversación atribuida a Trump, no como una propuesta formal del gobierno estadounidense.

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