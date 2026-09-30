Apagón CFE hoy 1 de octubre: horarios del corte masivo de luz, municipios, colonias y comunidades sin energía este jueves

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que este jueves 1 de octubre de 2026 se llevarán a cabo trabajos que provocarán un corte temporal en el suministro de energía eléctrica, sin embargo, la misma dependencia señaló que este corte afectará solo a ciertas regiones del país.

Junto con la información de que zonas se verán afectadas, las autoridades explicaron la razón detrás de esto, además de compartir el horario en que el suministro se verá cortado con la finalidad de que la ciudadanía pueda tomar sus precauciones y no se vean afectadas por esta situación.

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¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de luz este 1 de octubre?

La CFE señaló que, durante este jueves 1 de octubre de 2026, se llevarán a cabo trabajos programados de mantenimiento y modernización en la infraestructura de la red eléctrica en el municipio de Torreón, lo que provocará la interrupción temporal del suministro de energía en varios sectores de la ciudad.

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La medida busca garantizar la calidad del servicio y brindar mayor estabilidad a la red local. Según los reportes del organismo, las labores de las cuadrillas de la dependencia requerirán de suspensiones en distintos horarios de la ciudad, estos dependen meramente de la zona en la que se trabajará, siendo estos:

Residencial Las Etnias: Interrupción en la zona del sector Los Continentes en un horario estimado de 10:30 a 18:30 horas.

Fraccionamiento Latinoamericano: Suspensión sobre la calle Fotógrafos (entre las calles Guayanas y Buenos Aires) programada de 11:00 a 17:00 horas.

La empresa exhorta a los habitantes de las áreas afectadas a tomar precauciones previas, como desconectar aparatos electrodomésticos y prever la carga de dispositivos móviles o suministros que dependan del flujo eléctrico. CFE agradeció la comprensión de la ciudadanía e informó que el restablecimiento del servicio se realizará de forma paulatina.

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