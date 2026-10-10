Presidenta Sheinbaum anuncia suspensión de actividades por Huracán Simón desde las 16:00 horas; ¿dónde tocará tierra?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión de actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre de 2026 en municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, ante la aproximación del Huracán Simón, que se mantiene en categoría 4.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la mandataria pidió a la población permanecer en lugares seguros, evitar traslados innecesarios y atender las indicaciones de Protección Civil.

Sheinbaum advirtió que los vientos asociados con el ciclón aumentarán de intensidad durante la tarde de este sábado, principalmente en Colima y Jalisco.

¿A qué hora y dónde tocará tierra el huracán Simón?

De acuerdo con la trayectoria prevista por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Huracán Simón podría tocar tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

El pronóstico indica que el sistema podría llegar a las costas de esa entidad como huracán categoría 4, por lo que las autoridades federales y estatales mantienen medidas de prevención ante sus posibles efectos.

Noticia Destacada Huracán Simón: Colima suspende actividades desde las 12:00 horas de este sábado; estos municipios tendrán restricciones

La presidenta señaló que los vientos de mayor intensidad comenzarán a presentarse durante la tarde de este sábado en Colima y Jalisco.

¿En qué municipios se suspenden actividades por el huracán Simón?

De acuerdo con la información compartida por Sheinbaum, la suspensión de actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas contempla los siguientes municipios:

Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala.

Michoacán: Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas.

Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

La medida tiene como objetivo reducir la exposición de los habitantes a los efectos del huracán, especialmente ante los riesgos asociados con los fuertes vientos y las precipitaciones.

Informamos a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit que se suspenden actividades no esenciales hoy sábado a partir de las 16:00h, debido al paso del huracán Simón categoría 4. De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco. Exhortamos a permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios; atendamos las indicaciones de protección civil. Esta tarde, los vientos se intensificarán en Colima y Jalisco. En Guerrero, CFE ha restablecido 90.57 por ciento del servicio eléctrico en menos de 12 horas del inicio de lluvias. Continúa la atención en zonas afectadas de Acapulco. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2026

CFE restablece más del 90% del servicio eléctrico en Guerrero

En su publicación, Claudia Sheinbaum también informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el 90.57 por ciento del servicio eléctrico afectado en Guerrero, en menos de 12 horas desde el inicio de las lluvias.

La presidenta indicó que las labores de atención continúan en las zonas afectadas de Acapulco.

Finalmente, reiteró el llamado a la población de los estados del Pacífico a mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las instrucciones de Protección Civil durante el paso del Huracán Simón.

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