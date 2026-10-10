Por Huracán Simón, Marina despliega más de 4 mil elementos en cinco estados del Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene activo el Plan Marina en cinco estados del Pacífico mexicano ante el avance del Huracán Simón, que alcanzó la categoría 4, con el objetivo de atender las afectaciones provocadas por las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje elevado.

La dependencia federal informó que dispone de más de 4 mil elementos, vehículos, maquinaria pesada, embarcaciones y equipo especializado para responder a posibles emergencias en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

El operativo se encuentra en fase preventiva en cuatro entidades, mientras que en Guerrero permanece en fase de auxilio debido a las afectaciones asociadas con el ciclón.

Marina despliega personal y equipo ante el huracán Simón

En Nayarit, la Décima Zona Naval y los sectores navales de Boca de Chila e Islas Marías disponen de 564 elementos, vehículos, una planta potabilizadora, una cocina móvil, cinco embarcaciones menores y tres Brigadas de Respuesta a Emergencias.

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Por su parte, en Colima y Jalisco, la Semar reportó la disponibilidad de 4 mil 71 elementos y tres brigadas integradas por 300 efectivos, además de 102 vehículos, 10 unidades de maquinaria pesada, tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, 11 embarcaciones y dos buques.

En Islas Marías, el personal naval realiza acciones preventivas, como el reforzamiento de puertas y ventanas, la colocación de barreras para contener corrientes de agua y el resguardo de personas en refugios.

¿Qué acciones realiza la Marina en Guerrero y Michoacán?

En Michoacán, la Secretaría de Marina instaló un puesto de comando en Lázaro Cárdenas para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y coordinar las medidas preventivas.

Mientras tanto, en Guerrero, elementos navales llevan a cabo labores de limpieza y retiro de obstáculos para despejar caminos y reducir el riesgo de inundaciones en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.

¿Qué puertos están cerrados por el huracán Simón?

Como parte de las medidas preventivas, la Semar informó del cierre a la navegación para embarcaciones mayores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El Huracán categoría 4 #Simón se localiza a 203 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 359 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se desplaza hacia el norte con una velocidad de 7 km/h. Se espera que el Huracán “Simón” mantenga su intensidad y trayectoria hacia el norte, en dirección a las costas de la región centro-occidental. Se recomienda extremar prevenciones y precauciones reglamentarias a la navegación de puerto y cabotaje, así como a la población costera, ante el riesgo de crecida de ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas. Consulta nuestro aviso meteorológico completo y mantente informado: https://t.co/ejL0v0cMcl — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 10, 2026

También estableció restricciones para embarcaciones menores en puertos de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, ante las condiciones marítimas provocadas por el huracán.

La dependencia pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

Para reportar emergencias en el mar, la Secretaría de Marina puso a disposición el número telefónico 800 627 4621 (800 MARINA1).

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