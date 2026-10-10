Huracán Simón: Colima suspende actividades desde las 12:00 horas de este sábado; estos municipios tendrán restricciones

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, anunció la suspensión de actividades no esenciales en todo el estado a partir de las 12:00 horas de este sábado 10 de octubre de 2026, ante los efectos del Huracán Simón, que amenaza las costas del Pacífico mexicano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la mandataria informó que el Comité Estatal de Emergencias también determinó restringir la movilidad en seis municipios de la entidad como medida preventiva ante las lluvias y los fuertes vientos asociados con el ciclón.

Las disposiciones permanecerán vigentes hasta nuevo aviso, por lo que la gobernadora pidió a la población mantenerse en lugares seguros y evitar desplazamientos innecesarios.

¿En qué municipios de Colima se suspende la movilidad por el huracán Simón?

Indira Vizcaíno detalló que las restricciones a la movilidad comenzarán a las 12:00 horas de este sábado en los municipios de:

Comala

Cuauhtémoc

Minatitlán

Manzanillo

Tecomán

Armería

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En el resto del estado también deberán suspenderse las actividades no esenciales, conforme a la decisión del Comité Estatal de Emergencias.

La gobernadora advirtió que se esperan lluvias de gran intensidad durante la noche del sábado y a lo largo del domingo 11 de octubre.

Por ello, solicitó a los habitantes permanecer en sus viviendas o trasladarse a un sitio seguro cuando sus condiciones de residencia representen algún riesgo.

¿Dónde están los refugios temporales por el huracán Simón en Colima?

La mandataria informó que las autoridades estatales mantienen habilitados refugios temporales en los municipios de Manzanillo, Tecomán y Armería para atender a las personas que necesiten abandonar sus viviendas.

Asimismo, puso a disposición de la población el teléfono 312 313 0311 y el número de emergencias 911 para solicitar apoyo en caso de requerir traslado a un lugar seguro.

Colimenses, son momentos para, entre todas y todos, cuidarnos. Ante los efectos del huracán Simón, en el Comité Estatal de Emergencias determinamos suspender las actividades no esenciales en todo el estado y la movilidad en Comala, Cuauhtémoc, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Armería, a partir de las 12 del día de hoy sábado y hasta nuevo aviso. Esperamos lluvias muy intensas durante esta noche y a lo largo del domingo, por lo que les pido que permanezcamos en casa o en un lugar seguro, evitemos traslados y no nos expongamos innecesariamente. Tenemos refugios temporales habilitados en Manzanillo, Tecomán y Armería. Si necesitan apoyo para trasladarse a un lugar seguro, pueden llamar al 312 313 0311 o al 911. Sé que estas medidas pueden modificar nuestros planes y actividades, pero lo más importante es proteger la vida y la integridad de todas y todos. Les pido que atendamos las indicaciones de Protección Civil, y que nos mantengamos informados por los canales oficiales y estemos pendientes también de quienes puedan necesitar nuestra ayuda. — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) October 10, 2026

Vizcaíno Silva reconoció que las medidas preventivas podrían modificar las actividades de los habitantes, pero reiteró que su aplicación busca reducir los riesgos asociados con el Huracán Simón.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de Protección Civil, consultar información de fuentes oficiales y prestar atención a las personas que puedan necesitar ayuda durante la emergencia.

IO