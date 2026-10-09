“No es retórica, son principios”, la respuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo a críticas por defensa de la soberanía ante EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que su discurso en defensa de la soberanía nacional sea un recurso retórico para enfrentar las presiones del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y aseguró que se trata de un principio que debe mantenerse en la política mexicana.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre si su postura en materia de soberanía e independencia es suficiente ante las acciones y declaraciones de funcionarios estadounidenses.

Sheinbaum asegura que defender la soberanía de México no es retórica

La presidenta sostuvo que la defensa de la independencia nacional forma parte de la historia del país y debe permanecer como uno de los principios de su administración.

"No es retórica, son principios. No es retórico, la defensa de la soberanía es parte de nuestra historia y tenemos que defenderla siempre", expresó.

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Sheinbaum recordó que México ha enfrentado presiones de potencias extranjeras durante los siglos XIX y XX, además de cuestionar las políticas económicas del periodo neoliberal y la participación de agencias estadounidenses en territorio mexicano durante el gobierno de Felipe Calderón.

Sheinbaum destaca programas sociales y proyectos de infraestructura

Ante las críticas sobre el crecimiento económico, la mandataria defendió las acciones de su Gobierno y señaló que 42 millones de mexicanos reciben directamente apoyos de programas del Bienestar.

También destacó que su administración tiene como meta crear 400 mil nuevos espacios en educación media superior y 300 mil en educación superior al finalizar el sexenio.

Asimismo, mencionó los proyectos de infraestructura carretera, energética e hidráulica, además de la ampliación de los servicios de salud.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la defensa de la soberanía debe mantenerse presente en las decisiones del Gobierno federal y en la memoria histórica del país.

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