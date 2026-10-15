La Secretaria de Salud emitió un comunicado tras video del comedor del INP.

Tras la divulgación de videos en redes sociales relacionados con el comedor de trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría (INP), la Secretaría de Salud emitió este 15 de octubre de 2026 una tarjeta informativa detallando las acciones y normativas vigentes en la institución.

En las imágenes que circularon dentro de las instalaciones del comedor del hospital pediátrico en donde se aprecia la presencia de cucarachas en zonas de servicio y preparación de alimentos; además de quejas constantes sobre alimentos en mal estado, las autoridades dieron algunos detalles del caso.

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¿Qué dijo la Secretaria de Salud sobre el comedor del INP?

Las autoridades informaron que la cocina del comedor de trabajadores se encuentra en un proceso de mantenimiento correctivo desde el pasado 25 de septiembre, el cual está previsto a concluir el próximo 18 de octubre de 2026. Debido a estas obras, durante este periodo únicamente se están despachando alimentos fríos y envasados de forma temporal.

También se señaló que la recepción de frutas, verduras y demás insumos para los servicios generales de alimentación del INP se realiza de manera diaria y bajo un estricto control basado en la normatividad sanitaria. El instituto aseguró que todos los alimentos surtidos son de la más alta calidad y cumplen con las normas aplicables.

Con relación a los videos difundidos sobre el comedor de trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría (INP), se informa lo siguiente. ⬇️⬇️⬇️ ➡️ https://t.co/7UiPZwI5qF https://t.co/eYZZVQQoZc — SALUD México (@SSalud_mx) October 16, 2026

Se señaló que la comida destinada a las niñas, niños y adolescentes hospitalizados se prepara rigurosamente bajo los procedimientos marcados por la norma NOM-251-SSA1-2009, contando con la supervisión de personal de nutrición y el registro de cada recepción de insumos.

Para finalizar, la institución realiza de manera permanente fumigaciones periódicas en las áreas de cocina y comedor con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de higiene. Las autoridades reiteraron que sus canales de atención a quejas se mantienen abiertos para cualquier trabajadora o trabajador.

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