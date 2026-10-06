Gobierno abrirá 12 mil 750 consultorios de salud en 24 estados; buscan médicos y enfermeras, incluso jubilados

El Gobierno de México prepara la apertura de 12 mil 750 consultorios de atención primaria a la salud en las 24 entidades incorporadas al IMSS-Bienestar, con el objetivo de ampliar el acceso a consultas gratuitas y reducir la saturación de centros de salud y hospitales.

El proyecto fue presentado este martes 6 de octubre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de los avances del Servicio Universal de Salud y del programa Salud Casa por Casa.

Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar, explicó que los nuevos espacios funcionarán como puntos de primer contacto bajo una política de “cero rechazos”: cualquier persona podrá acudir para recibir valoración y orientación sin importar su derechohabiencia.

Cuando el padecimiento requiera atención de mayor complejidad, el paciente será canalizado a otra unidad médica.

Sheinbaum ya había anunciado en su Segundo Informe de Gobierno que se instalarían más de 12 mil consultorios en los 24 estados adheridos al IMSS-Bienestar para fortalecer la atención primaria.

¿Cuándo abrirán los nuevos consultorios de salud?

La presidenta informó que durante los meses restantes de 2026 se realizarán adecuaciones, compra de equipo y preparación de los espacios, mientras que la apertura comenzará de manera gradual a partir de enero de 2027.

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Los consultorios podrán instalarse en casas de salud actualmente sin uso, espacios públicos y centros de trabajo. Contarán con conexión a internet, computadora, expediente clínico electrónico y un cuadro de 60 medicamentos básicos para resolver padecimientos de primer nivel.

La estrategia también contempla estudios diagnósticos, seguimiento de pacientes y referencias protegidas hacia hospitales cuando se detecte una enfermedad que requiera atención especializada.

Convocan a médicos y enfermeras para trabajar en los consultorios

Uno de los anuncios centrales fue la convocatoria para integrar al personal que operará los nuevos puntos de atención.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, invitó a participar a médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, tanto licenciados como técnicos y auxiliares.

La convocatoria también está abierta a profesionales de la salud jubilados, quienes podrán incorporarse al programa sin perder el derecho a su pensión y recibir un apoyo por su participación.

Hasta el momento, 73 mil profesionales de la salud ya se han postulado. Los interesados pueden seleccionar los consultorios más cercanos a su domicilio y señalar su disponibilidad para turnos matutinos, vespertinos o de fin de semana. También deberán presentar documentos como cédula profesional, currículum y datos personales para validar su elegibilidad.

La convocatoria abrió el 14 de septiembre y todavía permanecerá disponible durante los próximos días.

#MañaneraDelPueblo | El titular del @IMSS_Bienestar, @AlexSvarch, explicó el modelo médico de los Consultorios de Atención Primaria a la Salud del Servicio Universal de Salud (SUS): Atención médica y consolidación del SUS: ➡️ 12,750 consultorios puestos en marcha para garantizar el acceso universal y solucionar la fragmentación histórica del sistema de salud. ➡️ Principio rector de "Cero rechazos": Garantía de recepción, valoración estandarizada, orientación e integración médica para todas las personas, independientemente de su condición laboral. ➡️ Atención estandarizada de alta calidad: Implementación de homologación en líneas de cuidado, cartera uniforme de medicamentos efectivos, pruebas de laboratorio e intercambio de información mediante expediente electrónico único. ➡️ Ruta clara de atención: Atención integral desde el primer contacto, diagnóstico estandarizado, tratamiento, seguimiento y referencia oportuna a unidades hospitalarias en caso de ser necesario. — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 6, 2026

¿Qué harán los médicos y enfermeras contratados?

El personal asignado tendrá jornadas de ocho horas para ofrecer consultas, orientación, prevención y detección oportuna de enfermedades.

Además de atender el motivo inmediato de consulta, deberá aplicar protocolos nacionales, revisar riesgos de salud, promover vacunación, planificación familiar y estilos de vida saludables, así como canalizar a los pacientes cuando necesiten estudios de laboratorio, imagen o atención hospitalaria.

El modelo busca establecer criterios comunes entre instituciones para que los pacientes reciban procedimientos, medicamentos, insumos y mecanismos de referencia bajo estándares homologados.

Salud Casa por Casa supera 27 millones de consultas

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó además que Salud Casa por Casa ha realizado más de 27 millones de consultas domiciliarias gratuitas a personas adultas mayores y personas con discapacidad beneficiarias de las Pensiones para el Bienestar.

Más de 12 millones corresponden a primeras visitas, 8.3 millones a segundas atenciones y casi 6 millones a terceras consultas de seguimiento. En total, el programa ha llegado a alrededor de 10 millones de hogares.

#MañaneraDelPueblo | @Letamaya, titular de la Secretaría de @bienestarmx, presentó los avances del programa #SaludCasaPorCasa: Atención y seguimiento directo: ➡️ Más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias gratuitas brindadas a derechohabientes de las Pensiones del Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad. ➡️ Más de 10,276,651 hogares visitados por personal de la salud (enfermeras, enfermeros y médicos) que recorren calles, barrios y colonias para brindar atención personalizada. Avance gradual de consultas: ➡️ 12,806,540 corresponden a la primera visita. ➡️ 8,305,567 ya recibieron una segunda visita. ➡️ 5,945,767 cuentan con una tercera visita, garantizando acompañamiento y continuidad. — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 6, 2026

El Gobierno pretende vincular ese seguimiento domiciliario con los nuevos consultorios. De esta manera, los profesionales que detecten casos de hipertensión, diabetes u otros padecimientos durante las visitas podrán referir a los pacientes para atención presencial y seguimiento.

La red de consultorios iniciará en las 24 entidades que actualmente forman parte del IMSS-Bienestar. Sheinbaum indicó que otros estados podrán solicitar su incorporación posteriormente a través de la Secretaría de Salud.

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