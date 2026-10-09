Nestlé anuncia nueva inversión de mil millones de dólares en México, revela Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Nestlé busca realizar una nueva inversión de mil millones de dólares en el país, destinada a ampliar sus operaciones en distintos segmentos de la industria alimentaria, entre ellos café y alimentos para mascotas.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que los planes de expansión fueron presentados por directivos de Nestlé México durante una reunión celebrada el miércoles 7 de octubre.

Nestlé busca invertir otros mil millones de dólares en México

La mandataria recordó que, al inicio de su administración, la compañía se comprometió a realizar una inversión de mil millones de dólares, recursos que, aseguró, ya fueron ejercidos.

La presidenta señaló que la empresa pretende destinar otros mil millones de dólares a nuevos proyectos relacionados con su producción alimentaria, aunque no precisó las fechas ni los lugares donde se desarrollarán.

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"Ellos quieren expandir la inversión", expresó la mandataria al explicar los motivos del encuentro con los representantes de la compañía.

Sheinbaum anuncia próxima inauguración de inversión en planta de Veracruz

La titular del Ejecutivo federal también informó que Nestlé se prepara para inaugurar una ampliación de su planta ubicada en Veracruz, cuyo desarrollo comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que la inversión adicional destinada a esas instalaciones ya está próxima a inaugurarse.

Finalmente, Sheinbaum indicó que los directivos acudieron a Palacio Nacional para comunicar su intención de ampliar nuevamente las inversiones de Nestlé en México, con proyectos vinculados a distintas líneas de productos de la compañía.

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