Economía de México crece 3.5% en agosto de 2026; Sheinbaum destaca impulso de construcción y vivienda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el crecimiento de 3.5 por ciento de la actividad económica durante agosto de 2026, cifra mencionada durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Al responder una pregunta sobre los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mandataria aseguró que el desempeño económico del país muestra una recuperación desde el segundo trimestre del año, con una evolución que consideró más evidente durante el tercer trimestre.

Sheinbaum atribuyó este comportamiento principalmente a las actividades de construcción, particularmente a las obras públicas y al desarrollo de vivienda, así como a la producción de productos electrónicos.

Sheinbaum destaca crecimiento económico durante 2026

La presidenta solicitó mostrar una gráfica del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), correspondiente al periodo de 2022 a 2026, para explicar la evolución de la economía nacional.

Según señaló, los resultados reflejan un avance importante de la actividad económica durante los últimos meses.

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"Es muy buena noticia", expresó al referirse al dato de crecimiento presentado por el Inegi.

Construcción, vivienda y electrónicos impulsan la economía, afirma Sheinbaum

Sheinbaum atribuyó el desempeño económico a tres actividades principales: la construcción de infraestructura pública, los proyectos de vivienda y la producción de electrónicos.

De acuerdo con los resultados oficiales publicados por el Inegi el 23 de octubre, el IGAE aumentó 3.5 por ciento a tasa anual y 0.6 por ciento respecto a julio de 2026, con cifras desestacionalizadas.

En la comparación anual, las actividades secundarias, que incluyen manufacturas y construcción, avanzaron 3.6 por ciento, mientras que las terciarias, relacionadas con comercio y servicios, crecieron 3.7 por ciento. En contraste, las actividades primarias retrocedieron 3.3 por ciento.

México ¿cómo vamos?

¿Cuánto creció la construcción en México durante agosto?

Los datos del Inegi muestran que la construcción registró un crecimiento anual de 7.9 por ciento durante agosto, aunque no presentó variaciones respecto al mes anterior.

El comercio al por mayor también destacó entre las actividades económicas, con un incremento anual de 12.2 por ciento.

Durante su conferencia, la presidenta sostuvo que estos resultados reflejan el impulso de la inversión en infraestructura y vivienda, además de la actividad productiva vinculada con los electrónicos.

El Gobierno federal considera que estos sectores contribuyen a fortalecer el desempeño económico durante el segundo semestre de 2026, mientras que los próximos reportes del Inegi permitirán conocer si la tendencia de crecimiento se mantiene en los meses siguientes.

IO