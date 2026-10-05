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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 5 al 10 de octubre? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 5 al 10 de octubre de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

5 de oct de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 5 al 10 de octubre de 2026:

Lunes 5 de octubre:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 6 de octubre:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 7 de octubre:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Seis de cada 10 comercios operan en la informalidad y 386 establecimientos cerraron durante el primer semestre, en medio de trámites, requisitos y gastos que empresarios consideran difíciles de sostener

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Jueves 8 de octubre:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 9 de octubre:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 10 de octubre:

En el 2do. sábado de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con holograma 1 y terminación de placa en número par, así como trodos los que cuenten con holograma 2 de verificación y los autos foráneos. Los autos con Holograma 0 y 00 circulan con normalidad.

IO

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