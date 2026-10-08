Ejecutivo federal ordena investigar supuesto campo de exterminio reportado en Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México ya intervino ante el reporte sobre un supuesto campo de exterminio en Nayarit, cuya existencia aún no ha sido confirmada por las autoridades federales.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que recibió información de la Fiscalía de Nayarit y solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer comunicación con las autoridades estatales.

Como parte de estas acciones, la Comisión Nacional de Búsqueda enviará un equipo técnico al sitio señalado para realizar una revisión directa y determinar qué fue localizado en el lugar.

Sheinbaum evita confirmar hallazgo de cuerpos

Ante la pregunta sobre si en el sitio fueron encontrados cuerpos, Sheinbaum pidió esperar los resultados de la inspección.

La presidenta subrayó que todavía no existe información suficiente para establecer oficialmente qué se encontró en el lugar mencionado por la Fiscalía estatal.

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“No sabemos todavía”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre la posible presencia de cuerpos.

Sheinbaum señaló que será la Comisión Nacional de Búsqueda la encargada de realizar las labores correspondientes y verificar los indicios reportados.

La presidenta también aseguró que, una vez que el equipo federal concluya la revisión y se determine qué fue localizado, el Gobierno de México dará a conocer la información correspondiente.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y no han confirmado oficialmente que el sitio corresponda a un campo de exterminio ni que se hayan localizado cuerpos.

IO