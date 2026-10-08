Mañaneras de Sheinbaum acumulan 40 días al aire: estas son las cifras tras 500 conferencias

La conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum llegó este jueves 8 de octubre a su edición número 500, por lo que la presidenta destacó la cifra, al tiempo que se dieron a conocer algunos datos sobre el tiempo acumulado de transmisiones.

Durante el encuentro realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, un reporte presentado por uno de los periodistas asistentes a dicha conferencia señaló que las conferencias suman 3 millones 496 mil 585 segundos, equivalentes a 40 días, 11 horas, 16 minutos y 25 segundos de transmisión.

¿Cuántas preguntas han respondido en las mañaneras?

De acuerdo con el conteo presentado, en las 500 mañaneras se han planteado 28 mil 449 preguntas, lo que representa un promedio de aproximadamente 57 cuestionamientos por cada jornada.

El análisis identificó además que entre los términos más utilizados aparecen “México” y “bienestar”, junto con conceptos como pueblo, soberanía, justicia, seguridad, salud y educación.

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Entre las frases recurrentes mencionadas en el estudio aparecen “por el bien de todos, primero los pobres”, “atención a las causas” y “cero impunidad”.

López Obrador, Trump y Harfuch, entre los nombres más mencionados

El análisis también identificó a diversos personajes entre los nombres con mayor número de menciones. En la lista aparecen Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard, además del expresidente Benito Juárez.

Tras conocer las cifras, Sheinbaum reaccionó con humor al dato de que las transmisiones equivalen a más de 40 días completos y preguntó cuánto tiempo representarían las conferencias si se mantuviera ese ritmo durante los próximos años.

La edición número 500 marca así un nuevo registro en el ejercicio de comunicación directa que el Gobierno de México mantiene desde Palacio Nacional. Las propias conferencias presidenciales son difundidas mediante los canales oficiales de la Presidencia.

IO