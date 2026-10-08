IMSS reporta creación de 128 mil empleos en septiembre de 2026 y alcanza cifra récord de trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la creación de 128 mil 803 empleos formales durante septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento mensual de 0.6 por ciento y permitió alcanzar una cifra récord de trabajadores afiliados.

De acuerdo con el informe del organismo, al cierre del 30 de septiembre se contabilizaron 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo registrados, el nivel más alto desde que comenzó la serie histórica.

Con este resultado, México acumuló la creación de 410 mil 200 empleos durante los primeros nueve meses de 2026, mientras que en los últimos 12 meses se registró un incremento de 355 mil 594 puestos, equivalente a una tasa anual de 1.6 por ciento.

¿Cuántos empleos formales se crearon en México durante septiembre?

El IMSS detalló que del total de puestos registrados, 87.1 por ciento corresponde a empleos permanentes y 12.9 por ciento a eventuales.

Los puestos permanentes alcanzaron 19 millones 967 mil 281, también una cifra máxima dentro de los registros históricos del instituto.

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Entre los sectores con mayor crecimiento anual destacaron las industrias extractivas, con 5.2 por ciento; transportes y comunicaciones, con 4.8 por ciento, y servicios sociales y comunales, con 3.8 por ciento.

Por entidades federativas, Baja California, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco registraron incrementos anuales superiores a 5 por ciento.

Salario promedio de trabajadores afiliados al IMSS alcanza 666 pesos

El organismo informó que el salario base de cotización promedio se ubicó en 666 pesos diarios durante septiembre, el nivel más alto registrado para ese mes.

Esta cantidad representó un aumento nominal de 42.9 pesos frente al mismo periodo de 2025.

En cuanto a los registros patronales, el IMSS contabilizó un millón 8 mil 760, con una disminución mensual de 2 mil 479 registros, equivalente a 0.2 por ciento.

El instituto aclaró que la reducción de registros patronales no implica necesariamente el cierre de empresas, debido a que estos funcionan como unidades administrativas y pueden modificarse por procesos de actualización o depuración.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, considerando las plataformas digitales, se observa una creación de 410,200 empleos registrados ante el IMSS. Omitiendo 2025, es la menor creación de empleo para un periodo de enero a septiembre desde 2020 y previo a eso, desde 2009. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 8, 2026

IMSS registra más de 207 mil trabajadores de plataformas digitales

En el informe también se reportó que un millón 841 mil 772 personas fueron beneficiadas por la reforma laboral relacionada con plataformas digitales.

De ese total, 207 mil 387 trabajadores cumplieron con el umbral de ingresos requerido para acceder a todos los seguros del IMSS.

Además, durante septiembre se contabilizaron 59 mil 253 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 468 mil 131 correspondientes a trabajadores independientes afiliados mediante el esquema de aseguramiento voluntario.

IO