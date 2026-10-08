Presidenta de México Pardo responde a críticas y destaca baja en homicidios: “vamos muy bien”

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los cuestionamientos sobre las críticas que distintos medios de comunicación han realizado a su administración y afirmó que algunas publicaciones parten de información que, según señaló, todavía se encuentra en proceso de revisión.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria también fue cuestionada por señalamientos relacionados con Andy López Beltrán y otros integrantes de Morena.

Sheinbaum consideró que corresponde al propio partido atender y aclarar los asuntos relacionados con sus militantes. Sobre Morena, sostuvo que quienes participan en la organización tienen la responsabilidad de cuidar al movimiento.

Señala publicaciones que, afirma, contienen información sin concluir

La presidenta también cuestionó algunas notas periodísticas recientes y puso como ejemplo información relacionada con programas sociales.

Explicó que ciertas observaciones citadas en publicaciones todavía forman parte de procedimientos administrativos que deben concluir antes de establecer una irregularidad definitiva.

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En ese contexto, Sheinbaum criticó lo que consideró una difusión de información sin tomar en cuenta el estado completo de los procesos.

La mandataria también rechazó versiones sobre supuestos conflictos dentro de su gobierno y negó que exista una disputa con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum destaca percepción sobre seguridad

Durante su intervención, la presidenta puso especial énfasis en los indicadores de seguridad y aseguró que los homicidios dolosos han disminuido durante los primeros dos años de su administración.

Sheinbaum sostuvo que el país llegó a septiembre con alrededor de 40 homicidios diarios y atribuyó el resultado al trabajo del Gabinete de Seguridad.

También citó datos de percepción de inseguridad para respaldar su evaluación. El INEGI mide trimestralmente este indicador mediante la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), mientras que la ENVIPE permite conocer la percepción de seguridad a partir de un ejercicio estadístico de alcance nacional.

La presidenta afirmó que estos resultados, junto con los avances que atribuyó a proyectos de infraestructura, trenes y obras hidráulicas, explican su valoración positiva sobre el rumbo de la administración.

“Vamos muy bien”, sostuvo Sheinbaum al cerrar su reflexión sobre los resultados de su gobierno.

IO