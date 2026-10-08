Clima en Yucatán 9 de octubre: Probables lluvias vespertinas y cielo nublado continuará este viernes

Durante este viernes 9 de octubre continuarán las condiciones de cielo nublado con probables lluvias vespertinas en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día se prevé que se presenten condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos con tormentas vespertinas debido al ingreso de aire marítimo tropical en combinación con el calentamiento diurno y el establecimiento de una vaguada.

Además, se mantendrá el ambiente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sur-suroeste de 15 a25 km/h y rachas mayores a 35 km/h en costas.

Las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán a partir de hoy y hasta el próximo 12 de octubre, consúltalas en el #Pronóstico extendido ⬇️ https://t.co/9TaD34fWfC https://t.co/0VXYl468v8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 34° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

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En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 31° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 33° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 29°.

Te informamos del #Pronóstico a 4 días para Campeche, #Campeche; Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; Mérida, #Yucatán; y Cancún, #QuintanaRoo https://t.co/DRwbk5sKvi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 24 y 33°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

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Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.