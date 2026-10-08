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Clima en Yucatán 9 de octubre: Probables lluvias vespertinas y cielo nublado continuará este viernes

El ingreso de aire marítimo y una vaguada provocará chubascos con tormentas vespertinas en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

2 min

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Este jueves continuarán las lluvias vespertinas en Mérida
Este jueves continuarán las lluvias vespertinas en Mérida / Por Esto!

Durante este viernes 9 de octubre continuarán las condiciones de cielo nublado con probables lluvias vespertinas en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día se prevé que se presenten condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos con tormentas vespertinas debido al ingreso de aire marítimo tropical en combinación con el calentamiento diurno y el establecimiento de una vaguada.

Además, se mantendrá el ambiente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sur-suroeste de 15 a25 km/h y rachas mayores a 35 km/h en costas.

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 34° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

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En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 31° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 33° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 29°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 24 y 33°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

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Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.

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