Presidenta Sheinbaum anuncia gira por 24 estados para supervisar hospitales del IMSS-Bienestar; inicia en Hidalgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que iniciará una gira por los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar, con el objetivo de supervisar las condiciones de hospitales y centros de salud, además de conocer las necesidades del personal médico y administrativo.

Al inicio de su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria informó que su recorrido comenzará este mismo día en Hidalgo y continuará durante el fin de semana en el Estado de México.

Sheinbaum recorrerá hospitales del IMSS-Bienestar hasta diciembre

La presidenta explicó que la gira se extenderá hasta diciembre y contempla reuniones con directores de hospitales, coordinadores regionales y responsables del IMSS-Bienestar.

Durante las visitas, buscará identificar problemas relacionados con el funcionamiento de las unidades médicas, escuchar las necesidades del personal y revisar los avances en la prestación de servicios de salud.

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Sheinbaum señaló que, aunque cada lunes sostiene reuniones con el Gabinete de Salud, considera necesario conocer directamente las condiciones de los hospitales.

Presidenta revisará digitalización de expedientes médicos

Otro de los objetivos de la gira será supervisar el proceso de digitalización de expedientes clínicos, cuya implementación ha presentado dificultades en algunos hospitales debido a la adaptación del personal a las nuevas plataformas.

La mandataria indicó que solicitará apoyo a los directores para avanzar en este proceso y también revisará la instalación de consultorios.

Además, precisó que las visitas al IMSS-Bienestar se realizarán de manera paralela a la inauguración de obras de infraestructura, entre ellas puentes, carreteras, hospitales, escuelas y espacios deportivos del programa México Imparable.

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