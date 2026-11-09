Sheinbaum anuncia nueva reforma electoral después de las elecciones de 2027; insistirá en cambiar plurinominales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que volverá a presentar una iniciativa de reforma electoral después de las elecciones de 2027, con el objetivo de modificar el sistema de legisladores plurinominales, reducir el financiamiento público a los partidos políticos y disminuir el costo de los procesos electorales.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria recordó que sus propuestas anteriores no consiguieron el respaldo legislativo necesario para concretarse en su totalidad.

“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada, y un Plan B que una parte sí y otra no. Nada más que pasen las elecciones, lo voy a proponer de nuevo”, afirmó.

¿Qué cambios propondrá Sheinbaum en su nueva reforma electoral?

La presidenta explicó que buscará retomar las modificaciones relacionadas con la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

También insistirá en reducir los recursos públicos destinados a los partidos políticos y a la organización de las elecciones, además de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.

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Otro de los objetivos será garantizar mayor transparencia en los procesos electorales y en el ejercicio del presupuesto de las autoridades encargadas de organizar los comicios.

¿Por qué fue rechazada la reforma electoral de Sheinbaum?

La mandataria cuestionó que algunos partidos políticos, incluidos aliados de Morena, no respaldaran las modificaciones propuestas anteriormente.

Según Sheinbaum, uno de los principales desacuerdos estuvo relacionado con la intención de modificar el actual mecanismo de asignación de legisladores plurinominales.

La presidenta sostuvo que algunas fuerzas políticas se opusieron a revisar sus espacios de representación proporcional, lo que impidió alcanzar los acuerdos necesarios.

Finalmente, reiteró que esperará a que concluya el proceso electoral 2026-2027 para presentar nuevamente su iniciativa ante el Congreso de la Unión.

Las elecciones federales de 2027 se realizarán el 6 de junio, cuando se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados.

IO