Banxico sorprende y baja tasa de interés a 6.25% en México; prevé mantenerla por un periodo prolongado

El Banco de México (Banxico) anunció una reducción de 25 puntos base en su tasa de interés de referencia, que pasará de 6.50 a 6.25 por ciento a partir del viernes 6 de noviembre de 2026, tras evaluar el comportamiento de la inflación y las condiciones económicas del país.

Mediante un comunicado difundido este jueves 5 de noviembre, el banco central informó que la decisión fue aprobada por mayoría de su Junta de Gobierno, con tres votos a favor y dos en contra.

Banxico explicó que el proceso de disminución de la inflación continúa, aunque reconoció que persisten riesgos relacionados con la depreciación del peso, los conflictos internacionales y el incremento de algunos precios.

¿Por qué Banxico bajó la tasa de interés a 6.25%?

La Junta de Gobierno consideró que la economía mexicana mantiene condiciones que permiten realizar un ajuste en la política monetaria, debido a que no se observan presiones importantes de demanda sobre los precios.

Sin embargo, el organismo reconoció que la inflación general aumentó de 3.42 a 3.62 por ciento entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre de 2026, principalmente por el comportamiento de los precios más volátiles.

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En contraste, la inflación subyacente, que excluye productos con precios de mayor volatilidad, disminuyó ligeramente de 3.79 a 3.78 por ciento.

La reducción fue respaldada por Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

¿Cuándo bajará la inflación en México, según Banxico?

El banco central mantuvo su previsión de que la inflación general alcanzará su objetivo del 3 por ciento durante el cuarto trimestre de 2027, aunque ajustó al alza sus pronósticos para el cierre de 2026.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 6.25% con efectos a partir del 6 de noviembre del 2026. Consulta el comunicado en: https://t.co/v3aqzLKKrQ https://t.co/SQNagxQNsp — Banco de México (@Banxico) November 5, 2026

Entre los factores de riesgo mencionó las presiones sobre los costos de producción, las afectaciones climáticas, las tensiones comerciales y una mayor depreciación del peso mexicano.

Asimismo, Banxico señaló que mantener la tasa de interés en 6.25 por ciento durante un periodo prolongado podría favorecer la disminución de la inflación, por lo que sus próximas decisiones dependerán de la evolución de los precios y las condiciones económicas nacionales e internacionales.

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