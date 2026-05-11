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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 11 al 16 de mayo? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 11 al 16 de mayo de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

11 de may de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 4 al 9 de mayo de 2026:

Lunes 11 de mayo:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 12 de mayo:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 13 de mayo:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 14 de mayo:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 15 de mayo:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 16 de mayo:

En el 3er. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas en números impares, así como todos los autos con HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.

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