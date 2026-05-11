Presidenta Sheinbaum encabezará en el Colegio Militar el 106 Aniversario de la “Columna de la Legalidad”: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este lunes 11 de mayo de 2026 la ceremonia por el 106 Aniversario de la “Columna de la Legalidad”, desde las instalaciones del Heroico Colegio Militar, ubicado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

El acto conmemorativo forma parte de las ceremonias cívico-militares que recuerdan la participación de cadetes del Heroico Colegio Militar en un episodio clave de la historia nacional.

La “Columna de la Legalidad” alude al acompañamiento que integrantes de ese plantel brindaron al presidente Venustiano Carranza durante su traslado a Veracruz, en el contexto de la rebelión del “Plan de Agua Prieta”, ocurrida en 1920.

En la edición anterior, realizada por el 105 aniversario, Sheinbaum destacó la lealtad del Heroico Colegio Militar y el papel de las Fuerzas Armadas en momentos decisivos del país, al señalar que gobierno, instituciones militares y pueblo trabajan por la paz y la prosperidad nacional.

¿Qué es la “Columna de la Legalidad” y por qué se conmemora?

La “Columna de la Legalidad” recuerda los hechos ocurridos del 7 al 21 de mayo de 1920, cuando cadetes del Heroico Colegio Militar acompañaron a Venustiano Carranza durante el periodo posterior al estallido de la rebelión del “Plan de Agua Prieta”. El episodio es presentado como una muestra de disciplina, institucionalidad y lealtad al orden constitucional.

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Por ello, cada año se realiza una ceremonia para recordar la participación de los cadetes y el valor simbólico de este acontecimiento en la historia militar y política de México.

¿Dónde será el evento encabezado por Claudia Sheinbaum?

La ceremonia se llevará a cabo en el Heroico Colegio Militar, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Este recinto ha sido sede de actos conmemorativos relacionados con la formación militar y con la memoria histórica de las Fuerzas Armadas.

Como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum encabezará el evento en el que se espera la participación de mandos militares, funcionarios del gobierno federal e integrantes del Colegio Militar.

¿Qué mensaje político puede marcar la ceremonia?

El 106 Aniversario de la “Columna de la Legalidad” ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha reiterado su respaldo a las Fuerzas Armadas como instituciones vinculadas a tareas de seguridad, apoyo a la población y defensa de la soberanía.

La ceremonia también permite reforzar un mensaje de continuidad histórica: la lealtad institucional como eje del discurso oficial y el papel del Colegio Militar en la formación de cuadros militares. En ese sentido, el evento encabezado por Sheinbaum tendrá un componente cívico, histórico y político dentro de la agenda nacional.

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