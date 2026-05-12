¡CDMX bajo el agua! Intensas lluvias provocan caos, inundaciones y temor entre los capitalinos

Las lluvias azotaron una vez más a la Ciudad de México y el agua de nuevo se apoderó de algunas alcaldías, para demostrar que el poder de la naturaleza no se detiene ni ante la inmensa capital del país.

Avenidas primarias, secundarias y calles locales vieron el paso devastador del agua, que provocó inundaciones en diferentes puntos de CDMX y que en algunos casos cubrió por completo los vehículos.

Las alcaldías más afectadas por las tormentas fueron Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, en donde las afectaciones fueron mayores.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, informó que implementó diferentes acciones para atender los que así requieran, así como dar seguimiento.

Los rápidos de Picacho- Ajusco 🌊 pic.twitter.com/ZkQVF45HIR — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) May 12, 2026

“Tras las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de este lunes, mantenemos activo el Operativo #Tlaloque2026 en distintos puntos de la ciudad. Personal de @SEGIAGUA, @SGIRPC_CDMX, @Bomberos_CDMX y @SOBSECDMX continúa desplegado para atender incidencias, brindar apoyo a la población y dar seguimiento a las afectaciones”, publicó el gobierno.