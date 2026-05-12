SEP mantiene calendario escolar 2025-2026: Presidenta Sheinbaum explica por qué se canceló salida el 5 de junio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá como estaba establecido originalmente, luego de que se rectificara la propuesta de concluir el ciclo escolar el próximo 5 de junio.

Durante la conferencia mañanera de este martes 12 de mayo, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la decisión de no adelantar el fin de clases, medida que había sido anunciada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pasado 7 de mayo.

Sheinbaum señaló que su postura fue mantener las seis semanas de vacaciones contempladas en el calendario que ya se conocía.

Sin embargo, explicó que el tema fue revisado por el secretario de Educación Pública junto con las autoridades educativas de las entidades federativas.

¿Por qué se canceló la salida de vacaciones el 5 de junio?

La presidenta detalló que, el viernes anterior, los secretarios de Educación Pública de todas las entidades habían aprobado por unanimidad modificar el calendario escolar para que las vacaciones iniciaran el 5 de junio.

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No obstante, reconoció que la decisión generó inconformidad entre madres, padres de familia y docentes. Ante esas reacciones, las autoridades educativas se reunieron nuevamente y determinaron dejar el calendario como estaba previsto desde un inicio.

Estados podrán hacer ajustes por calor o por el Mundial

Claudia Sheinbaum explicó que, aunque el calendario general no cambiará, algunas entidades podrán solicitar ajustes específicos si enfrentan condiciones particulares.

#MañaneraDelPueblo. Destaca @Claudiashein el acuerdo para mantener el calendario escolar como estaba. pic.twitter.com/GiRSpkdviC — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 12, 2026

Entre los posibles motivos mencionó las altas temperaturas o el impacto que pueda tener el Mundial en ciertas regiones. En esos casos, los cambios serían considerados como excepciones y no como una modificación nacional al calendario escolar.

La mandataria indicó que esta fue la decisión tomada por el Consejo Educativo, en el que participa el titular de la SEP y los secretarios de Educación de los estados. Además, recordó que las autoridades informaron la determinación un día antes.

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