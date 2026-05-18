Denuncian violencia contra personal médico en IMSS San Luis

Un episodio de violencia contra personal médico generó indignación en redes sociales luego de difundirse un video donde un hombre lanzó amenazas e insultos contra una trabajadora de salud dentro de una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí. De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron presuntamente en la Clínica 7 del IMSS.

En las imágenes que comenzaron a circular en plataformas digitales se observa al sujeto en actitud agresiva, mientras reclama presuntamente por la atención brindada a su esposa y dirige amenazas directas hacia la trabajadora. Entre las expresiones captadas en video se encuentra una amenaza de muerte, que provocó una fuerte reacción entre usuarios y personal del sector salud.

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De acuerdo con versiones difundidas, el hombre se habría molestado por presuntos tiempos de espera y por el trato recibido durante la atención médica. El altercado ocurrió frente a otros pacientes, incluidos adultos mayores y menores de edad, lo que generó momentos de tensión entre quienes presenciaron la escena.

Indignación en redes por agresión a trabajadora de salud

Tras la difusión del caso, usuarios en redes sociales condenaron las agresiones y señalaron que las inconformidades relacionadas con servicios médicos no justifican amenazas ni actos de violencia contra trabajadores del sector salud. También surgieron llamados para reforzar medidas de seguridad en hospitales y clínicas.

Violencia contra personal médico en IMSS San Luis

Hasta el momento de los reportes difundidos, no se había confirmado si existía una denuncia formal ni una postura oficial del IMSS respecto al incidente.

IMSS condena agresión en clínica y activa protocolos de protección para trabajadora afectada

Tras el incidente registrado en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 7 de San Luis Potosí, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado oficial en el que rechazó cualquier acto de violencia o agresión que ponga en riesgo la integridad, dignidad y seguridad tanto del personal médico como de los usuarios.

La institución informó que, una vez ocurrido el hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de atención y seguridad con el objetivo de salvaguardar a la trabajadora involucrada. Asimismo, detalló que la empleada recibe acompañamiento y orientación por parte de las áreas correspondientes.

El IMSS también reiteró su compromiso de mantener espacios seguros y de respeto para su personal y derechohabientes, además de subrayar su postura de cero tolerancia ante cualquier conducta violenta dentro de sus instalaciones.