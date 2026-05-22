Presidenta Sheinbaum descarta exigir visa a estadounidenses y canadienses: “No queremos entrar en conflicto”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que su gobierno contemple exigir visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá para ingresar al país, al considerar que una medida de este tipo podría generar conflictos diplomáticos y afectar la relación con ambos socios comerciales.
Durante declaraciones recientes, la mandataria federal sostuvo que México mantiene una política enfocada en fortalecer el turismo y la relación bilateral con los países de América del Norte.
“Nosotros no queremos entrar en conflicto con Estados Unidos”, expresó la titular del Ejecutivo federal al abordar el tema migratorio y turístico.
Gobierno busca fortalecer llegada de turistas internacionales
Claudia Sheinbaum Pardo destacó la relevancia económica y social que representa la llegada de visitantes provenientes de Estados Unidos y Canadá.
La presidenta señaló que el objetivo de su administración es promover que más personas visiten México y conozcan la riqueza cultural, turística y gastronómica del país.
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“Queremos que vengan a México, que se enamoren de nuestro país”, afirmó la mandataria.
Estados Unidos y Canadá se mantienen entre los principales mercados emisores de turistas hacia territorio mexicano, particularmente en destinos de playa, ciudades coloniales y centros turísticos del sureste.
Relación con América del Norte sigue siendo prioritaria
Las declaraciones de la presidenta ocurren en medio de debates internacionales sobre políticas migratorias, controles fronterizos y movilidad regional.
México mantiene una estrecha relación económica y política con Estados Unidos y Canadá, especialmente en el marco del tratado comercial T-MEC y la cooperación en temas de seguridad, comercio y migración.
Especialistas consideran que cualquier modificación en políticas de ingreso para turistas podría impactar sectores estratégicos como el turismo, la inversión y el intercambio comercial.
Turismo internacional, clave para economía mexicana
La postura del gobierno federal también busca mantener la competitividad turística de México frente a otros destinos internacionales.
El turismo representa una de las principales fuentes de ingresos para el país y depende en gran medida del flujo de visitantes provenientes de Norteamérica.
En los últimos años, las autoridades mexicanas han impulsado estrategias para fortalecer la conectividad aérea, la promoción turística y la llegada de viajeros internacionales a distintos estados del país.
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