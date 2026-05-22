Presidenta Sheinbaum descarta exigir visa a estadounidenses y canadienses: “No queremos entrar en conflicto”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que su gobierno contemple exigir visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá para ingresar al país, al considerar que una medida de este tipo podría generar conflictos diplomáticos y afectar la relación con ambos socios comerciales.

Durante declaraciones recientes, la mandataria federal sostuvo que México mantiene una política enfocada en fortalecer el turismo y la relación bilateral con los países de América del Norte.

“Nosotros no queremos entrar en conflicto con Estados Unidos”, expresó la titular del Ejecutivo federal al abordar el tema migratorio y turístico.

Gobierno busca fortalecer llegada de turistas internacionales

Claudia Sheinbaum Pardo destacó la relevancia económica y social que representa la llegada de visitantes provenientes de Estados Unidos y Canadá.

La presidenta señaló que el objetivo de su administración es promover que más personas visiten México y conozcan la riqueza cultural, turística y gastronómica del país.

Noticia Destacada ¿Cómo funcionaría la Comisión de Verificación de Candidaturas propuesta por Sheinbaum?

“Queremos que vengan a México, que se enamoren de nuestro país”, afirmó la mandataria.

Estados Unidos y Canadá se mantienen entre los principales mercados emisores de turistas hacia territorio mexicano, particularmente en destinos de playa, ciudades coloniales y centros turísticos del sureste.

Relación con América del Norte sigue siendo prioritaria

Las declaraciones de la presidenta ocurren en medio de debates internacionales sobre políticas migratorias, controles fronterizos y movilidad regional.

México mantiene una estrecha relación económica y política con Estados Unidos y Canadá, especialmente en el marco del tratado comercial T-MEC y la cooperación en temas de seguridad, comercio y migración.

Especialistas consideran que cualquier modificación en políticas de ingreso para turistas podría impactar sectores estratégicos como el turismo, la inversión y el intercambio comercial.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein indicó que el @GobiernoMX promueve la hermandad entre los pueblos de #México y #EEUU, y actúa cuando existen políticas o prácticas discriminatorias para defender a las y los mexicanos. pic.twitter.com/LwCNwZiRE1 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 22, 2026

Turismo internacional, clave para economía mexicana

La postura del gobierno federal también busca mantener la competitividad turística de México frente a otros destinos internacionales.

El turismo representa una de las principales fuentes de ingresos para el país y depende en gran medida del flujo de visitantes provenientes de Norteamérica.

En los últimos años, las autoridades mexicanas han impulsado estrategias para fortalecer la conectividad aérea, la promoción turística y la llegada de viajeros internacionales a distintos estados del país.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO