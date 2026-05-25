México y EU tendrán nueva ronda de diálogo por T-MEC; Ebrard anticipa negociaciones “difíciles”

México sostendrá del 27 al 29 de mayo una segunda ronda de diálogos formales con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, prevista para julio, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante la presentación de los datos de inversión extranjera directa del primer trimestre de 2026, el funcionario adelantó que una delegación estadounidense viajará a México para continuar las conversaciones y que, posteriormente, corresponderá a funcionarios mexicanos acudir a Washington.

Ebrard reconoció que se trata de un proceso complejo, pero defendió la decisión de iniciar las negociaciones antes de julio para reducir incertidumbre entre empresas, inversionistas y sectores productivos vinculados al comercio regional.

México busca mejorar su posición comercial frente a EU

El secretario de Economía explicó que México llega a esta etapa con el objetivo de competir en mejores condiciones frente a otras regiones del mundo, especialmente en sectores donde existe una alta dependencia entre México y Estados Unidos.

Ebrard planteó que una parte de la producción pueda realizarse en México y otra en Estados Unidos, con el fin de fortalecer manufacturas regionales y reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro.

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También señaló que México buscará coherencia en las reglas de origen, especialmente si Estados Unidos avanza hacia un esquema comercial con más aranceles o mayores exigencias de contenido regional.

Ebrard advierte que las conversaciones serán complejas

Marcelo Ebrard afirmó que México no tiene prisa, pero tampoco puede retrasar el proceso, porque no avanzar podría generar más incertidumbre.

El funcionario reconoció que las conversaciones con Estados Unidos serán “complejas y difíciles”, aunque consideró que es mejor atenderlas desde ahora. Además, insistió en que el debate no debe limitarse a aranceles o reglas de origen, sino a una visión de competencia regional frente a Asia.

Canadá también será parte de la revisión trilateral

Sobre Canadá, Ebrard señaló que México ya tiene avances tras su reciente visita a ese país. Explicó que, después de las reuniones bilaterales, deberán realizarse encuentros trilaterales para revisar temas comunes del T-MEC.

Entre los asuntos que deberán discutirse están la solución de controversias, reglas de origen, regulación aduanera, medidas sanitarias, acero, madera, energía y otros sectores estratégicos.

Ebrard también calificó como exitosa la misión empresarial mexicana a Canadá, donde se concretó una primera inversión de 2 mil millones de dólares para producir APIS en Hidalgo y se realizaron alrededor de mil 600 reuniones entre empresas mexicanas y canadienses.

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