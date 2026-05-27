Presidenta Sheinbaum encabezará acto en el Monumento a la Revolución por sus dos años de triunfo electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará el próximo domingo 31 de mayo un acto público en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, con el objetivo de realizar una rendición de cuentas a dos años de su triunfo electoral y reiterar el mensaje de defensa de la soberanía nacional.

El evento forma parte de las actividades políticas y públicas impulsadas por el gobierno federal para informar sobre los avances de la administración y reforzar el vínculo con simpatizantes y ciudadanía en distintas regiones del país.

Evento de Sheinbaum será transmitido en todo el país

De acuerdo con la información difundida, el mensaje de la mandataria federal será proyectado en plazas públicas de las 32 entidades del país, con el propósito de ampliar el alcance de su posicionamiento político y permitir que ciudadanos de distintos estados sigan en vivo el acto desde espacios públicos.

La transmisión simultánea forma parte de una estrategia de comunicación nacional que busca reforzar el mensaje de unidad y soberanía impulsado por el actual gobierno federal.

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¿Por qué no será en el Zócalo de la CDMX?

Aunque tradicionalmente este tipo de concentraciones políticas se realizan en el Zócalo capitalino, en esta ocasión el acto se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución debido a que la Plaza de la Constitución permanece ocupada por la instalación de estructuras relacionadas con el FanFest de la FIFA en la Ciudad de México.

Las autoridades explicaron que en el primer cuadro capitalino ya se encuentran en proceso de montaje pantallas gigantes, escenarios y otros elementos logísticos vinculados con las actividades previas al Mundial.

Sheinbaum busca reforzar mensaje de soberanía

El encuentro del próximo 31 de mayo también estará enfocado en reiterar el discurso de soberanía nacional que ha mantenido la presidenta en diversos temas de política exterior, seguridad y economía.

Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria.



Rendición de cuentas a dos años del triunfo.



Acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum.



Este 31 de mayo, 10:00 hrs en el Monumento a la Revolución y en las plazas públicas de los 31 estados.#LaHonestidadDaResultados pic.twitter.com/uPe9MjS7U8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 27, 2026

En semanas recientes, la mandataria federal ha insistido en la necesidad de fortalecer la independencia de México frente a decisiones internacionales, así como consolidar una agenda de cooperación con otros países basada en el respeto mutuo y la no intervención.

Con este evento, el gobierno federal busca mantener presencia territorial y política en un momento marcado por temas como la relación bilateral con Estados Unidos, la revisión del T-MEC y las discusiones sobre seguridad y migración en América del Norte.

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