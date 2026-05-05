Claudia Sheinbaum encabezará en Puebla el desfile por el 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este martes 5 de mayo de 2026 la ceremonia oficial y el desfile cívico-militar por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, una de las conmemoraciones históricas más representativas del país.

El acto se realizará en Puebla de Zaragoza y contará con la presencia del gobernador Alejandro Armenta Mier.

¿Dónde será la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla?

De acuerdo con reportes locales, las actividades oficiales comenzarán alrededor de las 10:00 horas en el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, en la zona de Los Fuertes. En ese punto se prevé la ceremonia encabezada por la mandataria federal y el gobernador poblano, antes del arranque del desfile conmemorativo.

La fecha recuerda la defensa del Ejército Mexicano frente a las tropas francesas el 5 de mayo de 1862, episodio que se mantiene como símbolo de soberanía nacional y resistencia histórica.

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¿Cuál será la ruta del desfile del 5 de Mayo en Puebla?

El desfile por la Batalla de Puebla regresará a su ruta tradicional. Los contingentes saldrán desde la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, avanzarán por la calle 2 Norte y continuarán sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo, con paso por puntos como el Centro Histórico, San Francisco, Analco, Plaza Dorada y Parque Juárez. El recorrido concluirá en la avenida 25 Poniente-Oriente.

Autoridades locales también informaron cierres viales y ajustes al transporte público debido al desarrollo del evento, por lo que se recomienda a la población anticipar traslados y considerar rutas alternas.

La presencia de Sheinbaum en Puebla refuerza el carácter nacional de la conmemoración, que cada año reúne a fuerzas armadas, instituciones educativas y contingentes civiles para recordar uno de los capítulos más emblemáticos de la historia mexicana.

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