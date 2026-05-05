Detienen a “el Chuky”, presunto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo, Colima

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Manzanillo, Colima, a Lorenzo “N”, alias “el Chuky”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese municipio portuario. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto es identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

La captura ocurrió durante un operativo conjunto realizado en inmediaciones de la Bahía de Santiago, una de las zonas turísticas y residenciales más exclusivas de Manzanillo, donde presuntamente intentaba pasar inadvertido ante las autoridades.

¿Quién es “el Chuky”, presunto jefe del CJNG en Manzanillo?

Lorenzo “N” es señalado por autoridades como presunto operador del CJNG en Manzanillo y estaría vinculado con delitos de alto impacto como homicidios, secuestros, extorsiones y distribución de drogas en la zona.

Su detención representa un golpe para la estructura criminal que opera en el puerto, considerado un punto estratégico para distintas actividades ilícitas debido a su ubicación y movimiento comercial.

Manzanillo ha sido señalado en distintos momentos como una zona relevante para redes criminales relacionadas con el tráfico de drogas y precursores químicos.

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¿Cómo fue el operativo en Bahía de Santiago?

En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Marina, a través de áreas de inteligencia naval y operaciones especiales, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal.

El operativo se realizó sin disparos y contó con apoyo de vigilancia aérea mediante drones. Durante la acción también fueron aseguradas diversas sustancias ilegales, que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

¿Qué pasará tras la detención de “el Chuky”?

Después de su captura, Lorenzo “N” fue puesto a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer su presunta participación en delitos cometidos en Manzanillo y posibles vínculos con otras células criminales.

🚨Así Fue vigilado desde el aire, lo cercaron y detuvieron y fue esposado Lorenzo Sánchez "El Chucky", Jefe de Plaza del #CJNG en #Manzanillo, Colima, por elementos de la @SEMAR_mx, @SSP_COLIMA y @SSPCMexico lo detuvieron. pic.twitter.com/IVfDghD03j — Santiago Delta (@Santiagod181281) May 5, 2026

La detención ocurre en un contexto de operativos recientes contra presuntos colaboradores del CJNG en la región.

Apenas semanas atrás, ocho policías municipales de Manzanillo fueron detenidos por su presunta relación con dicho grupo criminal, un caso que exhibió la preocupación de las autoridades por posibles redes de infiltración institucional.

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