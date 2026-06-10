Mercado Libre anuncia inversión récord de 4,600 mdd en México para 2026; creará 8,500 empleos

Mercado Libre anunció una inversión récord de cuatro mil 600 millones de dólares en México durante 2026, monto que representa la mayor cifra anual destinada por la compañía al país y un incremento de 35 por ciento respecto a lo invertido el año anterior.

El anuncio fue presentado durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ahí, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que se trata de una de las inversiones más relevantes para México en este periodo, con impacto en 19 entidades federativas, incluida la Ciudad de México.

Ebrard explicó que el proyecto está alineado con los objetivos del Plan México, ya que busca fortalecer el acceso de pequeñas y medianas empresas a plataformas digitales de comercialización, pagos y servicios financieros.

¿En qué consiste la inversión de Mercado Libre?

Pedro Rivas, vicepresidente y director general de Mercado Pago, detalló que los recursos se destinarán a cinco ejes principales: desarrollo tecnológico, expansión logística, ampliación de servicios financieros, fortalecimiento de marca y generación de empleos.

La inversión permitirá reforzar el ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, con innovaciones para el comercio electrónico, soluciones financieras digitales y herramientas para que más emprendedores, comercios y pymes puedan vender, cobrar, obtener financiamiento y crecer.

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Rivas subrayó que Mercado Pago es actualmente una de las aplicaciones financieras más descargadas del país, mientras que la plataforma cuenta con más de un millón de terminales punto de venta activas, principalmente en pequeños negocios y emprendimientos.

Mercado Libre creará 8,500 nuevos empleos en México

Como parte de su plan de expansión, la empresa prevé crear ocho mil 500 empleos adicionales en México durante 2026. Estos puestos estarán enfocados principalmente en operaciones logísticas, áreas corporativas, Mercado Libre y Mercado Pago.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 36 mil empleados directos en el país, y al cierre de 2026 proyecta superar las 42 mil personas trabajando en su operación mexicana.

El directivo señaló que estos empleos representan una oportunidad para miles de familias, pues para algunos trabajadores será su primer empleo formal y para otros una vía para construir una carrera dentro de la economía digital.

#MañaneraDelPueblo | @m_ebrard, titular de la @SE_mx, anunció una inversión de 4,600 mdd de Mercado Libre en el país durante 2026, acción que forma parte del #PlanMéxico con el objetivo de ampliar el acceso de Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas a esta plataforma de comercio… pic.twitter.com/5ukQs2bRT1 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 10, 2026

Pymes, logística y servicios financieros: el centro del crecimiento

Mercado Libre informó que más de un millón de pymes ya utilizan su ecosistema para vender y crecer. Además, la empresa tiene presencia en los 32 estados del país y cuenta con una red logística que permite entregas el mismo día en 37 ciudades.

En materia financiera, Mercado Pago se ha consolidado como una herramienta para pequeños negocios, con más de 2.5 millones de créditos otorgados a emprendedores y comerciantes.

Rivas destacó que la digitalización es clave para ampliar la inclusión financiera en México, por lo que la empresa avanza también en su intención de solicitar una licencia bancaria, proceso que continúa en desarrollo.

#MañaneraDelPueblo | Pedro Rivas Butcher, director general de Mercado Pago en México, informó que durante 2026 Mercado Libre invertirá 4,600 millones de dólares en México, un incremento de 35% respecto a la inversión del 2025, destinado a capital y gastos operativos y estará… pic.twitter.com/2xR7VOuAGt — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 10, 2026

Una apuesta por la economía digital en México

El anuncio de Mercado Libre refuerza el papel de México como uno de los mercados estratégicos para la compañía en América Latina. La inversión busca acelerar el comercio electrónico, ampliar la infraestructura logística y facilitar que más negocios mexicanos participen en la economía digital.

De acuerdo con la empresa, el objetivo es que la tecnología, las finanzas digitales y el comercio en línea se traduzcan en oportunidades concretas para emprendedores, pymes y consumidores en todo el país.

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