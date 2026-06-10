CNTE bloquea Reforma y Bucareli antes del Mundial 2026; maestros esperan avances en Segob

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron este miércoles 10 de junio en la Glorieta del Caballito, en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, en una nueva jornada de protestas a menos de 24 horas del inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

La movilización provocó afectaciones viales en una de las zonas más transitadas del centro de la capital, mientras los docentes esperaban información sobre la mesa de negociación con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

La protesta forma parte del décimo día consecutivo de huelga y plantón del magisterio disidente.

¿Dónde se concentró la CNTE este 10 de junio?

La concentración de la CNTE se realizó en la Glorieta del Caballito, ubicada en Paseo de la Reforma y Bucareli.

La presencia de maestros en la zona generó tránsito lento, cortes intermitentes y complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público.

Durante la protesta, algunos manifestantes permanecieron en espera de los resultados de la reunión en Segob, mientras otros realizaron actividades en la vía pública. La movilización ocurrió en una jornada de alta tensión por el arranque del Mundial 2026, programado para este jueves 11 de junio.

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¿Qué exige la CNTE al gobierno federal?

La CNTE mantiene como principales demandas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales, cambios en el sistema de pensiones y una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta ahora, las mesas de diálogo no han derivado en un acuerdo definitivo. El gobierno ha sostenido encuentros con representantes del magisterio, pero la coordinadora mantiene el plantón y ha advertido que seguirá con sus movilizaciones si no recibe respuestas satisfactorias.

¿Cómo impactan las protestas al Mundial 2026 en CDMX?

Las protestas de la CNTE ocurren en la antesala de la inauguración del Mundial 2026, que tendrá como sede el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

El contexto ha elevado la atención sobre las movilizaciones, debido a las posibles afectaciones en vialidades estratégicas y zonas cercanas al recinto.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en inmediaciones de SEGOB, así como ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec, Circuito Interior y Balderas. pic.twitter.com/JAaQDDXhFv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 10, 2026

Autoridades capitalinas y federales reforzaron operativos de seguridad en puntos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Calzada de Tlalpan y los alrededores del estadio.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la organización del evento está bajo control, mientras el gobierno busca evitar que las protestas compliquen la movilidad de asistentes y visitantes.

La incertidumbre continúa sobre el alcance de las movilizaciones durante los primeros días del torneo. Por ahora, la CNTE mantiene su presión en las calles y el gobierno federal apuesta por el diálogo para reducir el riesgo de nuevas afectaciones.

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