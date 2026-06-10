¡Oficial! IMPI no clausurará establecimientos que transmitan partidos del Mundial, pero sí deja claras las reglas del “juego”

A través de un comunicado oficial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró todos los rumores que surgieron sobre las posibles multas o clausuras que se impondrían a los establecimientos que transmitieran los partidos de la Copa del Mundo 2026.

En primer lugar, ante la situación actual de confusión, el IMPI aseguró que "su actuación se rige estrictamente por la legalidad, el debido proceso y el respeto a los derechos de propiedad intelectual".

"El Instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones de manera aleatoria. Las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos en la ley".

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"Es importante que la ciudadanía no se deje sorprender ni extorsionar por falsos inspectores que pretendan actuar en nombre del IMPI. Todos los inspectores del Instituto están debidamente identificados con gafete oficial con fotografía y únicamente cuentan con facultades para realizar visitas de verificación en el ámbito de sus atribuciones", se detalla en el documento.

También recordó, en el documento, que cualquier actuación fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes.

El IMPI realizó las siguientes recomendaciones:

-El Instituto aclara que no realiza clausuras ni inspecciones aleatorias, actuando únicamente a petición de parte

-La ciudadanía puede corroborar la identidad de los verificadores del IMPI en el portal oficial de nómina federal “https://nominatransparente.rhnet.gob.mx”

-Se exhorta a establecimientos a cumplir con la normatividad y contar con las licencias correspondientes para la transmisión de contenidos