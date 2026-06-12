Lluvias en CDMX dejan 119 árboles caídos, encharcamientos y daños en autos e inmuebles

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde y noche del 11 de junio en la Ciudad de México dejaron múltiples afectaciones, entre ellas árboles caídos, postes derribados, espectaculares dañados, encharcamientos y cortocircuitos.

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital, informó que los servicios de emergencia atendieron 119 árboles caídos, cuatro postes derribados, cinco espectaculares caídos, tres encharcamientos y cinco cortocircuitos.

Las afectaciones se presentaron en distintas alcaldías, donde personal de Bomberos, Protección Civil y otras áreas operativas realizó labores de retiro, acordonamiento y atención a reportes ciudadanos.

¿Qué daños dejaron las lluvias en CDMX?

Entre los incidentes atendidos destacó la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros de largo en la colonia San Álvaro, alcaldía Azcapotzalco. El ejemplar se desprendió desde la raíz y cayó sobre una camioneta y parte de una vivienda ubicada en la calle Londres.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, los bomberos retiraron otro árbol de unos 25 metros de largo en la colonia Argentina Poniente. También se reportó la caída de un árbol de dimensiones similares en la colonia Anáhuac, donde impactó contra un vehículo particular.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atendió además la caída de un árbol de 16 metros sobre Paseo de la Reforma y Burdeos, en la colonia Juárez. Al caer, el árbol dañó dos cristales del edificio del IMSS, sin que se reportaran personas lesionadas.

Noticia Destacada Mal clima cierra 9 playas de Cancún; suspenden actividades escolares y náuticas en Lázaro Cárdenas

¿Dónde hubo encharcamientos e inundaciones por la lluvia?

En la colonia La Navidad, alcaldía Cuajimalpa, se registró un encharcamiento de aproximadamente 70 metros de espejo de agua y 70 centímetros de tirante en la vialidad. Personal de Protección Civil retiró basura acumulada en coladeras y accesorios hidráulicos para facilitar el desalojo del agua.

También se reportó un fuerte encharcamiento en carriles laterales de Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma, lo que obligó a realizar cierres viales y desviar la circulación hacia rutas alternas.

Otro punto afectado fue Anillo Periférico, también a la altura de Paseo de la Reforma, donde se registró una inundación que complicó el tránsito y obligó a los automovilistas a extremar precauciones.

¿Qué recomienda Protección Civil ante lluvias fuertes?

Ante lluvias intensas, las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas, no resguardarse bajo árboles, postes o espectaculares, y conducir con precaución debido al riesgo de encharcamientos, ramas caídas y objetos arrastrados por el agua.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del jueves 11/06/2026, en las demarcaciones: @cuajimalpa_gob y @AlcaldiaMHmx.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/bc70J1jqmQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

También se pide mantener coladeras libres de basura y reportar emergencias al 911 o a los canales oficiales de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas continuarán con la atención de reportes y el retiro de árboles o estructuras dañadas para reducir riesgos en vialidades, viviendas y espacios públicos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO