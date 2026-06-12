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Quintana Roo / Cancún

¿A qué hora lloverá en Cancún? Conoce el pronóstico del clima hoy 12 de junio

Para este viernes las lluvias seguirán presentes durante la tarde y horarios de noche.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

12 de jun de 2026

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Para Cancún se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas
Para Cancún se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas / POR ESTO!

Para hoy viernes el clima en Cancún se resumirá en cielo nublado, mucha lluvia y actividad eléctrica en diferentes puntos de la ciudad.

Además se pronostican rachas de viento moderadas a fuertes, por lo que se recomienda a los cancunenses en tomar sus precauciones al momento de salir debido a las condiciones meteorológicas.

El especialista señaló que otro efecto visible es la alteración de los ciclos de lluvia en la Península de Yucatán

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Clima en Cancún y a qué hora lloverá

Las temperaturas máximas serán entre los 29 y 31 grados, mientras que las mínimas para la madrugada del viernes entre los 22 y 24 grados.

Pese a las lluvias pronosticadas, seguirá un ambiente caluroso debido a la humedad, además de una sensación térmica de hasta 27 grados.

  • 8 a.m: 20% (Baja probabilidad)
  • 11 a.m: 35% (Probabilidad moderada)
  • 2 p.m: 20% (Probabilidad en aumento)
  • 5 p.m: 35% (Es la hora con mayor probabilidad de lluvia y tormentas)
  • 8 p.m: 15% (Disminuye notablemente)

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