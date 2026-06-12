Estudiantes de Guerrero bloquean la México-Cuernavaca en ambos sentidos a la altura de la caseta de Tlalpan

La circulación en ambos sentidos de la La circulación en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca fue cerrada este viernes 12 de junio a la altura de la caseta de cobro de Tlalpan, debido a una protesta encabezada por normalistas encapuchados.

El bloqueo se registra por segundo día consecutivo y ha generado afectaciones para automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México o hacia el estado de Morelos. Autoridades capitalinas alertaron sobre el cierre total en la zona y recomendaron tomar previsiones ante el aumento de tiempos de traslado.

De acuerdo con los reportes, los manifestantes se mantienen sobre la autopista mientras personal de Concertación Política de la Ciudad de México da seguimiento a la movilización y busca establecer diálogo para liberar la vialidad.

¿Dónde está el bloqueo en la autopista México-Cuernavaca?

El cierre se ubica en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro de Tlalpan, uno de los puntos de conexión más importantes entre la capital del país y Morelos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la circulación permanece cerrada en ambos sentidos, por lo que pidió a los conductores evitar la zona y considerar rutas alternas.

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El bloqueo afecta tanto a quienes buscan salir de la Ciudad de México como a quienes ingresan desde el sur, especialmente en una jornada de alta movilidad por actividades laborales, escolares y de transporte de mercancías.

¿Qué autoridades atienden la protesta?

Ante la presencia de normalistas encapuchados, autoridades desplegaron más de 500 elementos policiales en la zona, con el objetivo de prevenir incidentes, resguardar a automovilistas y mantener vigilancia durante el desarrollo de la protesta.

Personal de Concertación Política también se encuentra en el lugar para dar seguimiento al bloqueo y promover una salida mediante diálogo con los manifestantes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre enfrentamientos, personas lesionadas o detenidas por esta movilización.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca a la altura de la Caseta Tlalpan. #AlternativaVial Carretera México Cuernavaca. pic.twitter.com/LhgjJfNe5Q — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

¿Cuál es la alternativa vial por el cierre?

Las autoridades recomendaron utilizar la Carretera Federal México-Cuernavaca como vía alterna mientras se mantiene el cierre en la autopista.

La SSC pidió a la población mantenerse atenta a la información difundida por los canales oficiales del Centro de Orientación Vial, donde se actualizarán posibles cambios en la circulación, rutas alternas y condiciones de tránsito en la zona.

El bloqueo mantiene bajo presión la movilidad en el sur de la capital, por lo que se recomienda anticipar salidas y evitar la caseta de Tlalpan hasta que se restablezca la circulación.

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