Vuelven a suspender clases por partido México vs Corea del Sur del Mundial 2026

El próximo jueves 18 de junio se volverán a suspender clases con motivo del partido México vs Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

La medida fue anunciada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien explicó que el asueto aplicará en todo el estado para que estudiantes, docentes y madres y padres de familia puedan participar en el ambiente mundialista que se vivirá en Guadalajara.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, una de las sedes mundialistas en México, por lo que se espera una alta movilidad en la ciudad durante la jornada. La suspensión de actividades escolares será similar a la aplicada durante la inauguración del torneo.

¿Por qué suspenden clases en Jalisco?

Lemus Navarro informó que decidió decretar asueto escolar en todo Jalisco debido al partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, que se jugará en Guadalajara.

El gobernador señaló que la intención es permitir que alumnos, maestros y familias disfruten de la fiesta mundialista, en una fecha clave para la entidad por la realización del encuentro en territorio jalisciense.

Aunque las clases quedarán suspendidas, el sector gubernamental trabajará de manera normal, por lo que las oficinas públicas mantendrán sus actividades habituales.

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¿A qué hora será el partido México vs Corea del Sur?

El partido México vs Corea del Sur se jugará este jueves 18 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El duelo forma parte de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 y será disputado en el Estadio Guadalajara, donde se espera una fuerte asistencia de aficionados mexicanos y visitantes.

He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista. pic.twitter.com/zAjX260DBq — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 15, 2026

La Selección Mexicana llega como líder de grupo después de vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut. Corea del Sur también llega con tres puntos, luego de imponerse 2-1 a Chequia.

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