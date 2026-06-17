Enrique Inzunza descarta renunciar al Senado pese a acusaciones de EU por presuntos vínculos con narco

El senador Enrique Inzunza, de Morena, aseguró que permanecerá en su cargo hasta que concluya su mandato en 2030, pese a que autoridades de Estados Unidos reclaman su detención urgente por señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador sinaloense descartó los rumores sobre una posible renuncia al Senado de la República y defendió la legitimidad de su cargo, al recordar que fue electo por cerca de 700 mil votantes en Sinaloa.

El posicionamiento ocurre en medio de acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra funcionarios de Sinaloa, a quienes señala por presuntamente colaborar con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

¿Qué dijo Enrique Inzunza sobre su permanencia en el Senado?

Enrique Inzunza afirmó que honrará el mandato que recibió de los sinaloenses y que permanecerá en el Senado hasta el término de su periodo, previsto para 2030.

El legislador sostuvo que su responsabilidad pública deriva del voto ciudadano y aseguró que continuará desempeñando sus funciones con compromiso y decoro.

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En su mensaje, también defendió su trayectoria personal y política, al señalar que su vida ha estado vinculada al servicio de las instituciones y al trabajo honrado.

¿De qué acusa Estados Unidos al senador de Morena?

De acuerdo con la información difundida, Inzunza figura entre los funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

Los señalamientos también incluyen a otros funcionarios del estado, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán.

La acusación apunta a una presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿Qué ha dicho Sheinbaum sobre la solicitud de Estados Unidos?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló esta semana que no existe un plazo específico para que Washington presente pruebas contra los políticos cuya detención reclama con fines de extradición.

Uno es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado. Con mi padre, anduve cerros y veredas, bajando cargas de vara blanca y palos colorados, a lomos de burro, como forma… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) June 17, 2026

La mandataria también defendió la decisión de su gobierno de no aceptar la solicitud inicial de Estados Unidos, al argumentar que no se presentaron evidencias suficientes para proceder.

Inzunza ya había solicitado a finales de mayo una licencia temporal de dos días, la cual justificó por una “embestida mediática”. Sin embargo, regresó a su cargo una vez cumplido ese plazo.

Hasta que exista una resolución judicial, los señalamientos contra el senador deben tratarse como acusaciones no comprobadas.

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