Sargazo ahoga a Playa del Carmen; lodo y malos olores golpean al turismo

Asfixia el sargazo a este paraíso turístico de Playa del Carmen, al convertirse en lodo que afecta a todos, una extensión de un kilómetro está crítico, la activista en los restaurantes sobre la costa cayó desde hace dos meses, y se espera que siga llegando más sargazo relatan prestadores de servicios turísticos.

Santos Lorenzo Cat Chan, representante legal de la Cooperativa Turística de Playa del Carmen, dijo que llevan dos meses críticos, el turismo cancela su reservación para actividades acuáticas al ver el estado de las playas, aunque se avecina la temporada vacacional de verano, no hay garantizas que mejoren las actividades en tanto el sargazo continúe impactando el destino.

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La afectación directa no solo es a los restaurantes de la costa, sino también toda la Zona Peatonal de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, están vacíos, sin embargo, hay que cumplir con los impuestos.

Sacar el lodo de la costa es imposible, en la opinión de lancheros, sólo esperan que la madre naturaleza haga su trabajo para limpiar el lodo estancando y que sus hedores están ahuyentando al turismo.