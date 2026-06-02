Inhabilitan hasta 10 años a servidores del gobierno de México por violar la ley; ¿quiénes son y de qué dependencias?

A través de un comunicado oficial, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que a partir de las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control en el IMSS, AliBien, Sener, SICT, y SAT se obtuvieron las pruebas que demostraron infracciones graves.

En el documento se especifica que, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso las siguientes sanciones:

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

-Inhabilitación por 10 años e indeminzación económica de dos millones 50 mil pesos a René B., jefe de oficina de Adquisición de Bienes y Contratos, por contratar consumibles de equipo de cómputo, sin verificar que contaban con existencia de esos bienes en 2023.

-Suspensión de 30 días a Karla E., oficial de personal, por alterar sus registros de asistencia en 2022.

Alimentación para el Bienestar (AliBien)

-Inhabilitación por 10 años y multa de 235 mil pesos a Carlos H., encargado de la Gerencia de Recursos Humanos.

-Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 131 mil pesos a José H., subgerente de Prestaciones.

-Inhabilitación por 1 año e indemnización económica de 11 mil pesos a Iván C., encargado de Gerencia de Adquisiciones, y a José L., gerente de Personal, respectivamente.

"La sanción a todos ellos, fue por autorizar y pagar boletos de avión sin demostrar el gasto en 2020 y 2021".

Noticia Destacada Gobernación exhorta a la CNTE a continuar el diálogo y mesas de trabajo para alcanzar acuerdos

Secretaría de Energía (Sener)

-Inhabilitación por 10 años y multa por 219 mil pesos a Marisela G., directora de Administración y Finanzas, en la entonces Compañía Mexicana de Exploraciones, por desviar recursos para pagar la organización de un evento institucional en 2018.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

-Inhabilitación por 1 año e indemnización económica de 15 mil pesos a Néstor F., subdirector de Normatividad y Servicios al Personal, por autorizar comisiones inexistentes a dos personas para evitar descuentos de nómina en 2023.

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

-Suspensión de 60 días a Carlos M., administrador de Auditoría Fiscal, por emitir y notificar fuera de plazo una resolución sobre cancelación de sellos de una empresa facturera, lo que ocasionó su anulación en 2019.

-Suspensión de 30 días a José M., auxiliar de Oficina, por reproducir y almacenar en su equipo de cómputo oficial, imágenes y videos con contenido sexual en 2022.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno explica en el documento que, "las personas sancionadas tienen derecho a impugnar. Si lo hacen, esta Secretaría defenderá la resolución con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegados a derecho, respaldados en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada".