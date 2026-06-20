Claudia Sheinbaum inaugurará el Bachillerato Nacional en Tijuana durante gira por Baja California: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 20 de junio de 2026 la inauguración del plantel Bachillerato Nacional en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el marco de su gira de trabajo por la entidad fronteriza.

El evento forma parte de una serie de actividades oficiales que la mandataria federal realiza en Baja California, donde arribó desde el viernes 19 de junio para supervisar y encabezar acciones relacionadas con programas sociales y de desarrollo regional.

Impulso a la educación en la frontera norte

La apertura del nuevo plantel del Bachillerato Nacional en Tijuana busca ampliar la cobertura educativa en el nivel medio superior, una de las prioridades del actual gobierno federal en materia de formación académica y acceso a la educación pública.

De acuerdo con la agenda prevista, Sheinbaum Pardo estará acompañada por autoridades federales y estatales durante la ceremonia de inauguración, donde se presentarán los alcances del nuevo plantel y su impacto en la comunidad estudiantil de la región.

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Gira de trabajo en Baja California

La visita de la presidenta a Baja California incluye diversas actividades enfocadas en el fortalecimiento de programas sociales, así como en la supervisión de proyectos de infraestructura y bienestar en municipios estratégicos del estado.

En este contexto, la inauguración del Bachillerato Nacional en Tijuana representa uno de los actos centrales de su gira, al tratarse de una acción vinculada directamente con el acceso a la educación y la ampliación de oportunidades para jóvenes de la frontera norte del país.

Las autoridades locales han señalado que este tipo de proyectos contribuyen a reducir el rezago educativo y a fortalecer la permanencia escolar en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.

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