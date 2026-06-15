Pastor es detenido por presunto abuso sexual de una adolescente en Tulum

Un pastor de una iglesia cristiana fue detenido por autoridades ministeriales en el municipio de Tulum, al ser señalado como uno de los presuntos responsables en una investigación por abuso sexual en agravio de una adolescente de 16 años de edad, cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades encargadas del caso, la captura se realizó como parte de las acciones derivadas de una carpeta de investigación abierta tras la denuncia presentada por la víctima. Los hechos que se investigan habrían ocurrido en el fraccionamiento Aldea Zamá, donde la menor señaló haber sido objeto de abuso.

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Investigación en curso

La detención representa un avance dentro de las diligencias ministeriales que se mantienen activas para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas.

Según la información oficial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme se desarrollen las siguientes etapas del proceso.

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Las autoridades señalaron que la investigación continúa y no se descarta la realización de nuevas diligencias para fortalecer la carpeta integrada. Asimismo, indicaron que se mantienen los protocolos de protección establecidos para casos que involucran a menores de edad y posibles delitos de carácter sexual.

La adolescente recibe actualmente acompañamiento institucional y medidas de protección mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades han mantenido bajo reserva diversos detalles del expediente con el fin de salvaguardar la integridad de la víctima y evitar afectaciones al debido proceso.