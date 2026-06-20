INE impone sanciones por casi 5 millones de pesos a organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Dictamen Consolidado derivado de la fiscalización a organizaciones ciudadanas que buscan su registro como Partidos Políticos Nacionales, en el que se detectaron diversas irregularidades en sus informes de ingresos y gastos.

Como resultado, el órgano electoral determinó sanciones económicas por un total de 4 millones 872 mil 441 pesos en contra de cinco agrupaciones.

El informe fue presentado durante sesión del Consejo General, en la que se detalló el seguimiento realizado entre abril de 2025 y abril de 2026 a los reportes mensuales de las organizaciones, proceso que permitió identificar inconsistencias contables y posibles incumplimientos a la normativa electoral vigente.

Organizaciones sancionadas por irregularidades financieras

De acuerdo con el dictamen, las multas se distribuyeron de la siguiente manera: Construyendo Sociedades de Paz, A.C., con 421 mil 626.66 pesos; Que Siga la Democracia, con 1 millón 553 mil 864.76 pesos; México Tiene Vida, A.C., con 2 millones 568 mil 391.14 pesos; Personas Sumando en 2025, A.C., con 327 mil 427 pesos; e Interacción y Empatía para Todos, A.C., con mil 131 pesos.

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El consejero Uuc-kib Espadas Ancona, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que la Unidad Técnica de Fiscalización dio seguimiento puntual a los ingresos y egresos reportados, solicitando información adicional para garantizar transparencia en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos.

Además de las sanciones económicas, el dictamen contempla la apertura de procedimientos oficiosos y vistas a distintas autoridades del propio INE, con el objetivo de que se determinen responsabilidades adicionales en caso de ser necesario.

Detectan entrega de dádivas y uso indebido de siglas

En la misma sesión, el Consejo General resolvió dos procedimientos sancionadores relacionados con la organización Construyendo Sociedades de Paz.

En uno de los casos, se acreditó la entrega de dádivas durante una Asamblea Distrital realizada en Tlaquepaque, Jalisco, el 10 de agosto de 2025, lo que constituye una conducta indebida en materia de afiliación política.

En otro procedimiento se analizó el posible uso indebido de las siglas “CSP” en actividades para obtener registro como partido político.

El proyecto planteaba declarar fundado el caso por su uso en al menos 276 asambleas, al considerar que pudo generar confusión entre la ciudadanía. Sin embargo, el Consejo determinó que la eventual afectación al nombre, imagen u honor de la titular del Ejecutivo federal corresponde al ámbito del derecho privado.

La votación en este punto fue de cinco votos a favor y seis en contra, lo que evidenció divisiones dentro del órgano electoral.

INE reporta más de 17 millones de pesos en sanciones durante 2026

Durante la misma sesión, el INE informó que en lo que va de 2026 se han impuesto sanciones económicas por 17 millones 268 mil 594 pesos derivadas de 90 procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

El Consejo General del #INE aprobó sanciones económicas por más de 4.8 millones de pesos contra cinco organizaciones ciudadanas que solicitaron su registro como Partido Político Nacional, tras haber detectado irregularidades en reportes, comprobantes fiscales, documentación… pic.twitter.com/fnuVWmbuCN — @INEMexico (@INEMexico) June 20, 2026

De las 119 quejas recibidas en el año, 22 fueron declaradas fundadas, 19 infundadas, cinco desechadas, 24 parcialmente fundadas y 20 sobreseídas, de acuerdo con el reporte presentado por la Comisión de Fiscalización.

El consejero Espadas Ancona destacó que las sanciones derivan principalmente de irregularidades en financiamiento y gasto de partidos políticos nacionales y locales, así como de candidatos independientes y otros sujetos obligados.

Asimismo, el informe detalló que distintas autoridades financieras y fiscales han respondido requerimientos del INE durante el año, destacando la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria en el suministro de información para las investigaciones.

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