Reabre estación Chabacano del Metro CDMX tras remodelación en Línea 2; Zócalo sigue cerrada

La estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reabrió este martes 23 de junio a partir de las 5:00 horas, luego de permanecer cerrada desde finales de mayo por trabajos de rehabilitación vinculados a la construcción del Jardín Elevado sobre Calzada de Tlalpan, así como por labores de modernización en su infraestructura.

Con esta reapertura, el servicio en la Línea 2 vuelve a operar con normalidad en ambos sentidos, permitiendo el ascenso y descenso de usuarios en la mayoría de sus estaciones. Sin embargo, la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada, siendo la única fuera de operación en esta línea.

STC confirma reapertura y agradece a usuarios

El director del STC, Adrián Rubalcava, informó la reapertura a través de sus redes sociales, destacando que la estación forma parte del proceso de modernización de la red. También agradeció la paciencia de los usuarios durante el periodo de obras.

En su mensaje, el funcionario señaló que la reapertura de Chabacano representa un avance en la recuperación de estaciones intervenidas recientemente, en el marco de un programa de rehabilitación que busca mejorar la infraestructura del Metro capitalino.

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Remodelación y cambios en la estación

Tras los trabajos de intervención, la estación presenta modificaciones visibles en su interior y exterior.

Entre los cambios destacan la eliminación de murales previos en la fachada y la incorporación de nuevos elementos estéticos, como muros verdes y murales con temática natural. También se llevaron a cabo renovaciones en pisos, techos y paredes, además de la modernización de elevadores.

Inversión y estaciones aún cerradas

De acuerdo con reportes recientes, la remodelación de las estaciones Chabacano y Zócalo ha implicado una inversión conjunta de aproximadamente 118 millones de pesos, lo que las ha colocado entre las intervenciones más costosas de la Línea 2.

Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece… pic.twitter.com/f5OoTtf26H — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 23, 2026

Aunque Chabacano ya opera con normalidad, la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada, sin una fecha oficial de reapertura, lo que mantiene ajustes en la movilidad diaria de miles de usuarios del sistema de transporte capitalino.

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