Polvo del Sahara aumenta la sensación térmica hasta más de 40 grados en Quintana Roo

El ingreso de polvo del Sahara sobre la Península de Yucatán está provocando un ambiente más caluroso y bochornoso, además de inhibir la formación de lluvias importantes en Quintana Roo, informó Antonio Morales Ocaña, meteorólogo del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

De acuerdo con el especialista, este fenómeno ha favorecido temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados centígrados, mientras que la sensación térmica supera los 40 grados debido a los altos niveles de humedad presentes en la región.

Noticia Destacada ¡Prepárate para el calor! Quintana Roo alcanzará hasta 34 grados este 23 de junio

"Tenemos la presencia del polvo del Sahara, que influye directamente en la atmósfera e inhibe la formación de nubes de gran desarrollo. Por eso las lluvias que se presentan son ligeras y, en muchas zonas, prácticamente inapreciables", explicó.

Morales Ocaña señaló que, aunque en el sur de la Península de Yucatán se han registrado algunas precipitaciones por la influencia de la vaguada monzónica y el paso de ondas tropicales, gran parte de Quintana Roo permanece bajo condiciones atmosféricas estables que limitan la ocurrencia de lluvias significativas.

Explicó que el polvo sahariano genera una capa de aire cálido en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que dificulta el crecimiento vertical de las nubes de tormenta. Como consecuencia, predominan nubes bajas o estratiformes que apenas producen lloviznas aisladas.

Especialistas advierten que el fenómeno favorece un ambiente bochornoso y aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación / Gustavo Escalante

"Es una situación aparentemente contradictoria, porque existe mucho calor y humedad, condiciones que normalmente favorecen la lluvia. Sin embargo, el polvo del Sahara actúa como una barrera que impide el desarrollo de nubes capaces de generar precipitaciones fuertes", detalló.

El meteorólogo indicó que las temperaturas máximas han oscilado entre 34 y 34.5 grados centígrados, mientras que durante las noches los termómetros apenas descienden hasta los 28 grados, manteniendo un ambiente sofocante para la población.

Asimismo, advirtió que la combinación de calor y humedad incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación y agotamiento físico, especialmente entre niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Noticia Destacada Onda Tropical 10 llega a Quintana Roo con lluvias fuertes; calor seguirá hasta los 40 grados

Ante estas condiciones, recomendó mantenerse hidratado de manera constante, utilizar ropa ligera de fibras naturales y colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

"Cuando la sensación térmica supera los 40 grados, el cuerpo comienza a resentirlo. Puede presentarse sudoración excesiva, deshidratación e incluso golpes de calor, por lo que es importante tomar precauciones y protegerse con sombreros, gorras o sombrillas", concluyó.