CDMX suspende venta de alcohol en el Centro Histórico y 4 colonias: horarios y zonas afectadas por acuerdo oficial

El Gobierno de la Ciudad de México publicó este martes 23 de junio en la Gaceta Oficial un acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión temporal de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles ubicados en zonas específicas de la capital.

La medida aplica como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad, el orden público y la movilidad durante la realización de eventos masivos y actividades recreativas vinculadas a la alta concentración de personas en espacios públicos.

De acuerdo con el documento oficial, la suspensión se fundamenta en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, que faculta a la Secretaría de Gobierno para emitir disposiciones de este tipo cuando existan condiciones que puedan alterar la seguridad o la convivencia social.

Horarios de la suspensión de alcohol en CDMX

El acuerdo establece que la restricción para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones estará vigente en el siguiente periodo:

Desde las 15:00 horas del 24 de junio

Hasta las 07:00 horas del 25 de junio

Noticia Destacada Bloqueos de transportistas en México: AMOTAC anuncia movilización en carreteras y accesos a CDMX este 24 de junio

Durante este lapso, los establecimientos deberán suspender la venta de alcohol sin excepción en las zonas señaladas.

Zonas y colonias donde aplica la medida

La disposición será obligatoria para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el Perímetro “A” del Centro Histórico, así como en las siguientes colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Estas zonas concentran alta afluencia de visitantes y actividades turísticas, culturales y de entretenimiento.

Motivo de la medida: eventos masivos y afluencia turística

El gobierno capitalino argumentó que la Ciudad de México es una de las sedes de eventos de relevancia internacional, lo que genera concentraciones masivas de personas nacionales y extranjeras.

<p> Su navegador no soporta la visualización de este archivo <a href="/media/2026/6/23/el-acuerdo-ordena-que-los-establecimientos-deberan-suspender-la-venta-de-alcohol-sin-excepcion-en-las-zonas-senaladas_MASTER.pdf">Pulse aquí para descargarlo</a>. </p> El acuerdo ordena que los establecimientos deberán suspender la venta de alcohol sin excepción en las zonas señaladas / Gobierno de la CDMX

En ese contexto, la suspensión busca prevenir incidentes, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, y garantizar condiciones de seguridad durante el desarrollo de actividades recreativas y turísticas.

Autoridades locales indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para preservar el orden en zonas de alta densidad poblacional durante eventos de gran convocatoria.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO