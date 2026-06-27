Fiscalía de Morelos abre investigación por video de presunta violencia familiar ligado a exdirector de Pemex

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició una carpeta de investigación por los posibles hechos delictivos derivados de la difusión de un video en el que se observa un presunto acto de violencia contra una mujer.

De acuerdo con la dependencia, los hechos habrían ocurrido el pasado 15 de marzo dentro de un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, y en la denuncia pública se cita la presunta participación de un exfuncionario federal.

El caso fue dado a conocer después de que circularan imágenes relacionadas con un presunto episodio de violencia familiar atribuido al exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla.

Fiscalía de Morelos investiga presunto acto de violencia

La institución estatal señaló que la carpeta de investigación se abrió en congruencia con las acciones para garantizar justicia eficaz a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La Fiscalía indicó que agotará las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y determinar si existió la comisión de algún delito.

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Hasta el momento, la autoridad no ha informado si la víctima presentó una denuncia formal ni si se han solicitado medidas cautelares adicionales.

Coordinan protección con Secretaría de las Mujeres

La Fiscalía de Morelos también informó que desde la tarde de este viernes inició un intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

El objetivo de esta coordinación es otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima y asegurar que el caso sea atendido con perspectiva de género.

Caso genera reacción tras difusión del video

La difusión del video provocó reacciones públicas y llevó a distintas autoridades a fijar postura sobre la situación del exfuncionario federal.

Previamente, la Secretaría de Energía informó que Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo público y que no se formalizará su posible incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

La Fiscalía de Morelos reiteró su compromiso de investigar los hechos y garantizar una vida libre de violencia para mujeres, niñas y niños.

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